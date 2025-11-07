Laporta lo confirma: Laprovittola y Shengelia, convocados para el Clásico de Euroliga

Buenas noticias en el Barça de basket. El conjunto azulgrana se mide esta noche, a partir de las 20:30h (CET), a un Real Madrid que se ha llevado los últimos ocho clásicos que se han disputado. Joan Peñarroya y sus jugadores quieren poner punto final a una racha que se alarga desde la temporada 23/24, con Roger Grimau al frente del equipo.

El último triunfo de los azulgranas ante el eterno rival fue el 7 de abril de 2024, en partido de fase regular de Liga Endesa. Desde entonces, ocho encuentros que se han resuelto a favor del conjunto blanco, en una dinámica que el Barça está obligado a revertir cuanto antes.

Para ello, Peñarroya contará con dos armas importantes que pueden ayudar a derrotar al conjunto de Sergio Scariolo. Una información, curiosamente, desvelada por una voz autorizada dentro del club azulgrana como es su presidente, un Joan Laporta que, en el entrenamiento del primer equipo de fútbol en el remodelado Spotify Camp Nou, ha hecho un 'spoiler' sobre la convocatoria azulgrana.

Joan Laporta, algunos directivos e invitados, entre ellos Joan Gaspart, en el palco del Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

El estado físico de Laprovittola y Shengelia

Laporta ha confirmado que tanto Nico Laprovittola como Tornike Shengelia estarán en la lista de Peñarroya para medirse al Real Madrid. "Esta noche tenemos un Barça-Madrid de Euroliga, que 'deu n'hi do', y además estoy contento de que Joan Peñarroya ha convocado a Shengelia y a Laprovittola, así que a ver si pueden jugar unos minutos", comentó el presidente del club.

Más allá de ese anuncio, tanto 'Lapro' como 'Toko' se han ejercitado con normalidad en la sesión de tiro matinal previa al Clásico de esta noche. Un entrenamiento que se realiza a un ritmo 'alejado' al de la intensidad de un choque de máxima exigencia, pero en el que el argentino y el georgiano han estado a un nivel físico óptimo, algo que ha acabado de convencer a Peñarroya para incluirlos en la lista de esta noche.

Si Shengelia cuenta con minutos frente al Real Madrid en el que puede ser su primer Clásico, no se habrá perdido ningún partido, quedando en susto esa torcedura de tobillo que se produjo en el pasado partido de Liga Endesa frente al UCAM Murcia.

'Lapro' se ha perdido 11 partidos

En cambio, la ausencia de Laprovittola sí que ha sido más prolongada, ya que el último partido del exterior argentino fue el pasado 3 de octubre, en la victoria del Barça en Atenas frente al Panathinaikos por 96-103. Tras el duelo del OAKA, ausencia en 11 partidos saldados para el cuadro azulgrana con un balance de seis victorias y cinco derrotas.

Nico Laprovittola, ante Kostas Sloukas / Euroleague

Teniendo en cuenta que es más que seguro que ambos jugadores estén lejos del 100% de su mejor condición, quedará por ver cuál es la aportación real que pueden tener tanto Shengelia como Laprovittola en el equipo. Pero lo que sí que es seguro es que es una gran noticia su vuelta al 'roster', y que Peñarroya contará con dos recursos de importante trascendencia para tratar de batir al cuadro blanco.