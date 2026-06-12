La Laguna Tenerife - Barça: a qué hora y dónde ver por TV el tercer partido del play-off de la Liga Endesa

La Laguna Tenerife y Barça se enfrentan este sábado 13 de junio en el tercer partido de las semifinales del play-off de la Liga Endesa. Tras las dos victorias iniciales del Barça en el Palau Blaugrana, el conjunto de Txus Vidorreta buscará meterse en la eliminatoria, contando con el apoyo de su afición. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra La Laguna Tenerife y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El conjunto azulgrana inició la eliminatoria de la mejor manera posible, con una victoria contundente que lo situó directamente como uno de los candidatos al título. En el segundo partido, disputado este jueves, la igualdad reinó en la Ciudad Condal y Patty Mills estuvo cerca de dar un susto a los de Pascual. Sin embargo, las grandes actuaciones de Fall y Vesely lo impidieron.

Vesely y Fall lideraron la exhibición azulgrana

El MVP del Barça en el segundo partido fue Jan Vesely. Aunque vaya a retirarse a final de temporada, el checo está jugando a las mil maravillas. En el último choque, cerró con 19 puntos y 4 rebotes, alcanzando los 23 de valoración. Youssoupha Fall, que ha resurgido en estos playoffs, no se quedó atrás y tuvo otra gran actuación en la pintura: 16 puntos y seis rebotes.

Darío Brizuela firmó su mejor partido histórico en el play-off de la Liga Endesa / Dani Barbeito

Aunque el equipo de Txus Vidorreta apretó hasta el final, gracias a los 36 puntos de Patty Mills, la solvencia en el interior, unida a los triples de Nico Laprovittola y Will Clyburn, hicieron que los aficionados del Palau celebraran una victoria clave. A tan solo un paso de la final.

Mejores sensaciones del Barça que del Tenerife

"Intentaremos y lucharemos por hacer un partido igual de bueno, no sé con qué jugadores ni con cuánta energía nos quede el próximo sábado ante nuestra afición", comentó Txus Vidorreta en rueda de prensa. Por el otro lado, Xavi Pascual remarcó el buen momento del equipo: "Cuando este equipo está junto y sin lesiones, somos capaces de hacer muchas cosas. Vamos a pensar en positivo y que sigamos sanos hasta el final".

Txus Vidorreta y Marcelinho Huertas, en el primer partido de la eliminatoria / Dani Barbeito

Es el tercer partido de una eliminatoria que se desplaza al Santiago Martín de San Cristóbal de la Laguna. El Barça intentará viajar al archipiélago canario con un 2-0, aunque para ello, deberá calcar las actuaciones del primer y segundo choque. Una victoria más y se jugará el título contra Valencia Basket o ASISA Joventut.

El Palau espera vivir una noche mágica con el conjunto azulgrana / Dani Barbeito

A QUÉ HORA JUEGA HOY EL BARÇA ANTE LA LAGUNA TENERIFE

El partido entre La Laguna Tenerife y Barça de las semifinales del play-off de Liga Endesa se disputa en el Pabellón de Deportes Santiago Martín este sábado 13 de junio a partir de las 20 horas (CEST).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Barça y La Laguna Tenerife se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, en los canales Movistar Plus+ (dial 7) y Dazn Baloncesto (dial 74).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.