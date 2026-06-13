En directo
PLAYOFF LIGA ENDESA
La Laguna Tenerife - Barça, en directo: resultado del tercer partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Pabellón Insular Santiago Martín en el tercer partido de semifinales de Liga Endesa
Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Pabellón Insular Santiago Martín en el tercer partido de semifinales de Liga Endesa.
DESCANSO
No salió la jugada de los blaugrana y nos vamos al descansooooo. Domina La Laguna Tenerife de ocho (42-34).
2do CUARTO | 1'
Se agotó la posesión de Tenerife y tendrá tres segundos el Barça. Pide tiempo muerto Xavi Pascual.
2do CUARTO | 1'
Falló Clyburn cuando pudo colocar al Barça a seis. Última para Tenerife.
2do CUARTO | 2'
Buen contraataque del Barça con canasta de Willy. Clyburn metió los libres. ¡42-34!
2do CUARTO | 2'
Falta sobre Clyburn y serán tiros libres para él. Puede colocarse a diez el Barça.
2do CUARTO | 2'
Falta en ataque sobre Shengelia. El Barça puede acercarse a menos de diez puntos.
2do CUARTO | 2'
Anota solo uno Willy. Entra llorando.
2do CUARTO | 2'
Minutos para Willy, que el otro día ni siquiera saltó a pista.
2do CUARTO | 2'
Falta sobre Willy Hernangómez y serán tiros libres para él.
2do CUARTO | 3'
Es la tercera además de Kevin Punter...
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