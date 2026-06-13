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La Laguna Tenerife - Barça, en directo: resultado del tercer partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Pabellón Insular Santiago Martín en el tercer partido de semifinales de Liga Endesa

Kevin Punter, en una acción de ataque contra La Laguna Tenerife

Kevin Punter, en una acción de ataque contra La Laguna Tenerife / Dani Barbeito

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