La Laguna Tenerife - Barça, en directo: resultado del tercer partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Pabellón Insular Santiago Martín en el tercer partido de semifinales de Liga Endesa.

DESCANSO No salió la jugada de los blaugrana y nos vamos al descansooooo. Domina La Laguna Tenerife de ocho (42-34).

2do CUARTO | 1' Se agotó la posesión de Tenerife y tendrá tres segundos el Barça. Pide tiempo muerto Xavi Pascual.

2do CUARTO | 1' Falló Clyburn cuando pudo colocar al Barça a seis. Última para Tenerife.

2do CUARTO | 2' Buen contraataque del Barça con canasta de Willy. Clyburn metió los libres. ¡42-34!

2do CUARTO | 2' Falta sobre Clyburn y serán tiros libres para él. Puede colocarse a diez el Barça.

2do CUARTO | 2' Falta en ataque sobre Shengelia. El Barça puede acercarse a menos de diez puntos.

2do CUARTO | 2' Anota solo uno Willy. Entra llorando.

2do CUARTO | 2' Minutos para Willy, que el otro día ni siquiera saltó a pista.

2do CUARTO | 2' Falta sobre Willy Hernangómez y serán tiros libres para él.