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La Laguna Tenerife - Barça, en directo: partido de la Liga Endesa, hoy en vivo

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Kevin Punter, en un partido con el Barça

Kevin Punter, en un partido con el Barça / ACB Photo - David Grau

Jesús Burgos

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