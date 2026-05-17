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Liga Endesa
La Laguna Tenerife - Barça, en directo: partido de la Liga Endesa, hoy en vivo
La Laguna Tenerife y Barça se enfrentan en el Santiago Martín en la 32ª jornada de la Liga Endesa
Jesús Burgos
La Laguna Tenerife y Barça se enfrentan en el Santiago Martín en la 32ª jornada de la Liga Endesa.
1º CUARTO | 20" | 16-29
Canasta calcada a la anterior del carioca. Huertas sigue a lo suyo.
1º CUARTO | 1' | 14-29
Marcelinho Huertas se lo guisa y se lo como. Canasta y octavo punto para el base brasileño.
1º CUARTO | 1' | 12-29
Al Barça le sale todo. Defensa dura tinerfeña que no es suficiente y Joel Parra sigue ampliando la distancia en el electrónico.
1º CUARTO | 2' | 12-27
Falta sobre Willy Hernángomez que no falla desde el tiro libre.
1º CUARTO | 2' | 12-25
Gran pase para Mills que no falla, suma cuatro puntos.
1º CUARTO | 2' | 10-25
¡Otra vez Shengelia! No lo para nadie. 11 puntos de todos los colores.
1º CUARTO | 3' | 10-23
Falta personal para Kevin Punter.
1º CUARTO | 3' | 10-23
El Barça está rozando la perfección. Extraordinaria puesta en escena azulgrana.
1º CUARTO | 3' | 10-23
¡Y suena chof! Otro triple del Barça. Esta vez para Shengelia que ya suma nueve puntos.
1º CUARTO | 4' | 10-20
Mills busca el tiro y logra la primera del partido para él.
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