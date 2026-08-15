El lado más culé de Tosan Evbuomwan: "Siempre he sido fan del Barça"

Tosan Evbuomwan (Newcastle, 2001) es una de las nueve incorporaciones cerradas por el Barça hasta la fecha. Desconocido para el gran público, el ala-pívot británico aterriza en el Palau Blaugrana tras toda una trayectoria profesional en el baloncesto estadounidense, más concretamente en la G-League.

Su camino hasta llegar al Barça

El nuevo cuatro azulgrana emigró hacia América en 2019, tras haber firmado sus primeros progresos en el mundo del baloncesto en la Royal Grammar School de su Newcastle natal. Evbuomwan era de esos niños que practicaba varios deportes, y hasta que no cumplió los 14 años no empezó a jugar de manera competitiva, desechando la posibilidad de unirse a la academia del Newcastle United FC.

Desde ese momento, el inglés fue quemando etapas a pasos agigantados: jugó en el equipo sub-18 de los Newcastle Eagles y participó en un campus dirigido por el exNBA Luol Deng y su buen hacer con un balón naranja entre sus manos y la recopilación de varios vídeos con sus mejores highlights le abrieron las puertas de la Universidad de Princeton, en la que estuvo entre 2019 y 2023. Tras su paso por la NCAA, Evbuomwan no logró ser drafteado, e inició un periplo en la G-League que le ha llevado a estar en los equipos de los Pistons, Clippers, Nets, Knics, Celtics y Hornets.

Tosan Evbuomwan, en su etapa en la Universidad de Princeton / Princeton Tigers

Todo ello con 50 partidos en una NBA en la que debutó el 2 de febrero de 2024 con los Memphis Grizzlies, en un partido ante los Golden State Warriors. Con los Brooklyn Nets de Jordi Fernández logró anotar 22 puntos en un partido ante los Utah Jazz, que son su tope en la liga americana. En su etapa en los Estados Unidos, Evbuomwan levantó la Copa NBA con los Knicks en 2025, y a finales de esta campaña, ganó la G-League con los Greensboro Swarm, siendo designado 'MVP' de las finales. Una gran carta de presentación en su regreso a Europa tras no encontrar un lugar estable en la NBA.

Debut con la absoluta de Gran Bretaña

Evbuomwan es uno de los seis internacionales azulgranas (Parra, Brizuela, Balcerowski, Gibson, Nkamhoua) junto a Aleksander Sekulic que arrancarán algo más tarde la pretemporada junto al resto de sus compañeros por las ventanas FIBA. El nuevo '4' del Barça hará su debut con la selección senior de Gran Bretaña en el preclasificatorio para el Eurobasket 2029, afrontando los partidos ante Suiza (27 agosto) a domicilio y ante Eslovaquia (30 agosto) en su Newcastle natal, un partido que Evbuomwan espera con muchas ganas. "Crecí jugando en la acadamia de los Eagles, me hacen sentir como en casa cuando regreso a entrenarme, y va a ser genial poder jugar en casa uno de los dos partidos con la selección, contar con el apoyo de la afición, de mi familia y tengo muchas ganas ya de que lleguen", comentó el británico en un reportaje elaborado por la BBC.

Evbuomwan debutará con la absoluta de Gran Bretaña a finales de agosto / Newcastle Eagles

Evbuomwan, un culé más

Un Evbuomwan que también valoró su fichaje por el Barça, desvelando un sentimiento culé que seguro que gustará a su nueva afición. "Siempre he sido fan del Barça, tanto de fútbol como de basket, desde que era joven. Es una historia increíble para mí y estoy con muchas ganas", desveló el nuevo '4' azulgrana en el documental. Evbuomwan tenía nueve años cuando el Barça levantó su segunda Euroliga, y con aquella edad y años más tarde pudo vivir y disfrutar de la hegemonía del equipo de Pep Guardiola y el triplete histórico replicado por Luis Enrique.

Su posible debut con el Barça

Evbuomwan se incorporará al Barça junto al resto de internacionales en la expedición azulgrana que se desplazará a Encamp (Andorra) del 2 al 6 de septiembre. Ese último día, el conjunto de Aleksander Sekulic se medirá al Morabanc Andorra en un encuentro amistoso (12:30h CEST), partido en el que el inglés ya podría debutar con su nuevo equipo. En caso de no ser así, tanto Evbuomwan como el resto de sus compañeros afrontarán la siguiente semana una Lliga Catalana en la que se medirán en la primera fase, de nuevo a los andorranos (10/09) y al Kids&Us Manresa (11/09).

Aleksander Sekulic, nuevo entrenador del Barça / Gorka Urresola

En caso de terminar primeros, jugarían la final el domingo 13 (12h CEST) por el título. Todo ello calentando motores para una Supercopa Endesa que se disputará en el Olímpic de Badalona el 19 y el 20 de septiembre, y en el que Sekulic y sus pupilos se medirán al Valencia Basket (19/09 21h CEST) en la segunda semifinal del torneo.