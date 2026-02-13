Kusturica llama a la puerta de Xavi Pascual

El Barça Atlètic logró una victoria contundente ante el Casademont Zaragoza (102-75) en el partido correspondiente a la jornada 5 del Grupo A de la segunda fase de la Liga U, disputado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El filial azulgrana dominó de principio a fin y mantiene su pleno de triunfos (5-0), consolidando el excelente momento de forma que atraviesa tras haber cerrado la primera fase como líder con un balance de 12-2.

El encuentro quedó encarrilado muy pronto. El Barça salió intenso en defensa, castigando las pérdidas del conjunto aragonés y encontrando ventajas en transición. El primer cuarto marcó la tónica del partido, con un parcial favorable para los azulgranas (28-18), que los visitantes fueron incapaces de recortar. El Zaragoza, muy errático desde el perímetro (4 de 23 en triples), nunca encontró continuidad ofensiva.

Exhibición de Kusturica

Más allá del resultado, el gran protagonista de la tarde fue Nikola Kusturica, que firmó una actuación deslumbrante: 21 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, un tapón y 29 de valoración, además de un impactante +34 con él en pista. El alero serbio, de solo 16 años, realizó uno de sus partidos más completos del curso, liderando el ritmo ofensivo y marcando diferencias en ambos lados de la cancha.

Kusturica atraviesa un momento clave en su progresión. El canterano azulgrana, que el pasado 12 de octubre se convirtió en el debutante más joven de la historia del club en ACB, lleva semanas en dinámica de primer equipo. Disputó los últimos tres minutos del encuentro ante el Bàsquet Girona del pasado domingo, y formó parte del roster de Xavi Pascual en Euroliga ante el Paris el miércoles, aunque no llegó a jugar. Su crecimiento no pasa desapercibido y, a pocos días de la Copa del Rey Valencia 2026, su nombre empieza a sonar como una opción real para entrar en la convocatoria de Pascual, especialmente ante las bajas de Kevin Punter y Tomas Satoranski.

Mohamed Dabone, una bestia física

El filial azulgrana, dirigido por Álvaro Salinas, volvió a exhibir profundidad y talento. El burkinés Mohamed Dabone aportó 16 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración, dejando la acción del partido con un mate espectacular tras robo y carrera a campo abierto para cerrar el primer cuarto. A sus 14 años, el ala-pívot de 2,10 metros continúa confirmándose como uno de los proyectos más ilusionantes del baloncesto formativo.

U22

También destacó Nil Poza, que alcanzó su mejor marca personal del curso con 18 puntos y un excelente 4 de 6 en triples. Daniel González, con cinco robos, completó el trabajo defensivo de un Barça que castigó la falta de acierto exterior del Zaragoza.

Noticias relacionadas

Kusturica va a por más

Sin el estadounidense Joaquim Bertrand, máximo anotador del Barça Atlètic, el filial respondió con autoridad y solvencia, demostrando la cantidad de talento prometedor que reúnen los culés. En ese escenario, la figura de Kusturica sobresale con luz propia. Su impacto en la Liga U y su presencia en la dinámica del primer equipo dibujan un futuro esperanzador para el joven serbio. A los 16 años, ya no es solo una promesa: empieza a llamar con fuerza a la puerta del Palau.