Kevin Punter vuelve a sonreír: "Sentí mucho dolor con la lesión, fue terrible"

Kevin Punter regresó a lo grande. El escolta neoyorquino volvió a jugar con el Barça tras superar la lesión de hombro que se produjo en los cuartos de final de la Copa ante La Laguna Tenerife, y fue trascendental en el 16º triunfo continental de la temporada, tras superar a Partizán por 87-80.

"Me he sentido muy bien, ha sido una victoria muy importante que se ha quedado en casa. Y es trascendental por esa lucha que tienen todos los equipos para entrar al Playoff", comentó un Punter que ha relatado como de duro y complicado ha sido este último mes de recuperación.

Una lesión terriblemente dolorosa

"Fue terrible, sentí mucho dolor. El parón FIBA me vino bien y esas dos semanas sin partidos. Por suerte no me he perdido muchos encuentros y estoy encantado en poder volver a ayudar al equipo", argumentó.

Kevin Punter regresó a lo grande / Javi Ferrándiz

Un Punter que, pese a las dificultades que vive el Barça en forma de lesiones, sigue pensando que el equipo puede acabar la temporada logrando el título europeo.

Así está su renovación

"Sigo pensando al 100% que podemos ganar la Euroliga. Aunque tengamos lesiones no debemos rendirnos y toca seguir luchando"

Por último, el neoyorquino fue claro y contundente pronunciándose sobre como se encuentra su posible renovación con el Barça: "No tengo nada que decir sobre mi renovación, nada. Es algo que no está en mis manos", concluyó.