Kevin Punter, la única luz en un Barça que camina entre sombras

El Barça parece haber entrado en otra dinámica negativa y en un momento dónde no pueden aparecer las dudas porque el equipo entra en la fase clave donde quedarán definidas sus opciones de meterse lo más arriba posible en la Euroliga, y también posicionarse de cara a los play-offs de la Liga Endesa.

El conjunto azulgrana, que salía de Valencia con una decepcionante eliminación en semifinales (67-70) por el que finalmente sería el campeón, el Kosner Baskonia, no lograba tampoco rehacer el camino en su visita a Bolonia donde una Virtus más vulgar que nunca en esta campaña, era capaz de someter a los de Xavi Pascual en otros minutos finales sin ‘punch’ ofensivo.

Una situación que empieza a preocupar cuando el equipo siempre ha tenido mucho poder ofensivo, pero que en los momentos determinantes de los partidos, su máxima referencia, el estadounidense Kevin Punter, no puede resolver en solitario, a pesar de que todo el equipo le busque para el tiro decisivo.

Hacen falta puntos

Ante UCAM Murcia, en los cuartos de final de la Copa, Punter tiró claramente del equipo en ataque después de reaparecer tras una lesión, aunque contó con la ayuda de Lapro y Clyburn (14) y Shengelia (13), los jugadores en los que confía más el técnico azulgrana. En las semifinales, el estadounidense no estuvo tan acertado y se echaron en falta sus puntos (9), a pesar del esfuerzo de los otros ‘cuatro mosqueteros’ para remediarlo, pero el resultado final fue la eliminación y con muy pocos puntos en el casillero.

Punter fue el mejor ante el Virtus Bolonia pero no le dio al Barça para llevarse el triunfo / FCB

Sin demasiado tiempo para asumir el fracaso en la Copa, el Barça tenía una gran oportunidad de pasar página con la visita a la pista del Virtus Bolonia, un equipo en la parte baja de la clasificación y que debía servir para coger carrerilla de cara los últimos encuentros de la Fase regular.

Un Barça que volvió a dejar demasiado solo a Kevin Punter, que fue el encargado de tirar del equipo ofensivamente, y el estadounidense cumplió con creces, gracias a sus 27 puntos y 26 de valoración en 32 minutos de juego a.

Aunque ese esfuerzo del escolta, que nunca se esconde y siempre pide el balón más ‘caliente’, no tuvo el apoyo de jugadores que deben ser sus aliados a la hora de anotar como Darío Brizuela y Will Clyburn, que se anotaron un ‘rosco’ en su estadística anotadora. Sin la aportación de estos dos jugadores, el peso en ataque volvió a ser de Laprovittola (14) y Shengelia (16), que deben multiplicarse en la dirección, y dentro de la zona además de aportar puntos.

El Barça necesita a Brizuela

Pascual decidió no dar minutos a Cale, mientras que Miles Norris, tras quedarse fuera de la Copa, le costó volver a coger ritmo cuando lo tuvo en el pasado, y con esos exteriores fuera de la confianza del técnico, la tarea de anotar queda muy reducida y se convierte en una ruleta rusa para este equipo donde solo Punter parece preparado cada noche para aportar de manera regular.

Xavi Pascual debe tratar de involucrar a más jugadores o la temporada acabará como las anteriores, sin títulos / FCB

Sorprende que el técnico de Gavà no dé más opción a un jugador como Brizuela, que ha demostrado su capacidad de anotación, aunque parece sumido en un mal momento de confianza al quedarse a cero en los dos últimos partidos. Es necesario recuperarle porque el equipo necesita sus puntos.

Veremos si esa dinámica cambia de sentido en los próximos encuentros, pero la realidad es que si no van a llegar refuerzos como ya anunció el propio entrenador en la previa del encuentro ante la Virtus, hay que tratar de revitalizar el ataque blaugrana, una de las claves para ganar encuentros, y que empieza a ser preocupante la falta de aportación del grupo. Y con Punter tan solo, no basta.