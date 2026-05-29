Kevin Punter sostiene en Andorra a un Barça que puede ser tercero en la ACB

El Barça sufrió más de lo previsto en Andorra, pero logró arrancar un triunfo vital (95-100) en el Principado que mantiene vivas las opciones de terminar en tercera posición la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto de Xavi Pascual no logró imponer su juego de manera sólida y constante, pero apareció Kevin Punter al rescate con una actuación soberbia: 26 puntos, seis de ellos en una prórroga en la que se decidió el duelo.

Tras 12 días sin jugar, el equipo azulgrana regresó a las pistas con muchas ganas. Los de Xavi Pascual arrancaron muy inspirados de la mano de Youssoupha Fall y Juani Marcos. La ansiedad de Andorra en esa lucha por evitar el descenso les jugó una mala pasada, encajando un 0-9 inicial. Llegaron las primeras canastas locales, pero también el primer tiempo muerto de Zan Tabak, tras una canasta de Toko Shengelia (5-17). A partir de ahí, el partido empezó a cambiar por completo.

Un par de triples del exazulgrana Kyle Kuric y de Justin McKoy sirvieron para que Andorra se apuntase un parcial de 10-2, con el que redujeron de manera significativa su desventaja (15-19) tras el primer asalto. En el segundo, el Barça se congratuló de la vuelta de Jan Vesely y Nico Laprovittola, pero Aaron Best seguía liderando la reacción local (19-20).

Nico Laprovittola volvió a jugar con el Barça / ACB Photo - Dani Catalán

La enésima desgracia con las lesiones

Llegó entonces el momento de Kevin Punter, con canastas marca de la casa, y con protagonismo para los reaparecidos: un triple de 'Lapro' y un potente mate de Vesely volvían a distanciar al cuadro catalán (26-34). Pero de nuevo, una relajación azulgrana, con Andorra castigando desde la línea de personal, y con la enésima mala fortuna de la temporada. En una carrera de Myles Cale para llegar a su marca defensiva, el alero azulgrana 'atropelló' a Fall, que cayó dolorido al suelo llevándose las manos a su tobillo derecho. Quedará por ver el percance de la lesión.

Kuric se echó el equipo a la espalda, pero Shengelia, con una media vuelta sensacional sobre la bocina, se apuntó la última canasta de la primera mitad, con la que el Barça se marchó a vestuarios con una ventaja de dos tantos (39-41). Los de Pascual mandaban en el rebote (18-24), pero al igual que los del Principado, no estaban teniendo su mejor noche desde el triple (4/17).

Ninguno de los dos equipos encontró el acierto exterior en el tercer periodo, y pese a que un triple de Cale y un gran contraataque culminado por el 'Toko' estiraron algo la ventaja del Barça (42-48), lo cierto es que fue un cuarto de intercambio de golpes constante. Pascual y sus jugadores no lograron encontrar la línea para imponer su ritmo, y Shannon Evans y Rafa Luz eran 'culpables' de la alternancia en el marcador.

Kyle Kuric, ante el Barça / ACB Photo - Dani Catalán

El brasileño se apuntó la última canasta del periodo, y el Barça arrancó por detrás en asalto final (62-61). Sir'Jabari Rice tomó el relevo en la anotación local, pero entonces, Joel Parra y Darío Brizuela aparecieron para que el cuadro de Pascual recuperase la ventaja en el marcador, tras un triple del donostiarra (69-70). Tras el acierto de la 'Mamba Vasca', la afición de Andorra empezó a gritar de euforia, y no precisamente por la canasta del azulgrana: Gran Canaria había perdido en Valencia, y la permanencia en la ACB quedaba sellada pasase lo que pasase ante el Barça.

Se dejó ir Andorra, ya sin tantos nervios, aunque Punter les neutralizó con seis puntos consecutivos (74-76) que seguían apretando todavía más el marcador. Fueron instantes de 'miniparciales': los locales se marchaban 80-76 tras una canasta de Artem Pustovyi, pero Shengelia y Brizuela equilibraban la contienda a minuto y medio para el bocinazo final. Kuric y Punter no perdonaron desde la personal (82-82).

Punter apareció para decantar el partido

El partido se iba a decidir desde la línea del 4,60, y cualquier error se iba a pagar caro. Brizuela se dejó un libre en el peor momento, pero con 86-83, Punter salió al rescate. Triplazo tras bloqueo para empatar el choque, aunque quedaban todavía 15,2 segundos. Kuric asumió la responsabilidad, pero no anotó, así que el partido se fue a la prórroga. Y en el tiempo extra, de nuevo máxima igualdad, y tras dos tiros libres de Shengelia para el 95-95, cinco puntos seguidos para Punter, con otro triple incluido, que sellaron la victoria (95-100) de un Barça que, ganando el domingo a Valencia Basket, acabará en tercera posición.