Kevin Punter se rinde al talento del Barça: "Tenemos un equipo realmente bueno, nunca sabes quién puede aparecer"

A pocas horas de volverse a enfrentar este sábado (20h CEST) al Valencia Basket en el segundo partido de la final de la Liga Endesa, Kevin Punter, una de las grandes estrellas del Barça, atendió a los medios para compartir sus reflexiones sobre la eliminatoria por el título ACB.

"Solo tenemos que ganar, tener la mentalidad adecuada, eso es todo. Me siento bien. He jugado muchas finales a lo largo de mi carrera. Para mí es simplemente otra final más. Evidentemente, se siente bien estar aquí con el Barcelona. El año pasado nos quedamos muy lejos de lo que queríamos conseguir. Ahora solo intento mantenerme concentrado y vivir el momento", reconoció un 'KP' que busca su primer título con el Barça.

Preguntado por si el equipo se plantea una zona defensiva para tratar de detener al Valencia Basket, Punter apeló a la faena hecha en el primer encuentro y que les permitió mantenerse en partido.

Kevin Punter, en una atención a los medios de comunicación / ACB Photo - David Grau

Ser disciplinados con las normas

"No soy entrenador, así que no lo sé. Pero para nosotros lo importante es seguir haciendo lo que nos ha funcionado. Aunque en el primero ellos empezaron muy fuertes, mantuvimos nuestro mismo planteamiento defensivo y eso nos permitió volver al partido. Así que simplemente hay que seguir el plan. Ellos van a anotar, van a correr y van a jugar de la misma manera. Nosotros tenemos que ser disciplinados con nuestras normas, tanto en ataque como en defensa, y mantener el rumbo. Es un partido de 40 minutos. Además, tenemos muchos veteranos y jugadores con experiencia, así que estaremos bien".

Punter, que no consideró que a los jóvenes del Valencia Basket les pudiese jugar en contra la presión y el nerviosismo, también apuntó a que no le intimida el ambiente que se pueda vivir esta noche en el Roig Arena, pero tuvo palabras de elogio hacia la parroquia taronja. "Tienen una buena afición. Se involucran mucho en el partido y eso es lo que hace especial la final, lo que hace que sea divertido jugar. Pero no, no me intimida", desveló.

Kevin Punter, en un entrenamiento con el Barça / ACB Photo - David Grau

Un Punter que repartió 'piropos' entre sus compañeros por esas virtudes que la plantilla tiene en ataque, con un amplio abanico de posibilidades en la parcela ofensiva.

El amplio talento ofensivo que tiene el equipo

"Una de las cosas que hacemos muy bien es encontrar formas de ganar. Ya sea con muchos aclarados para mí, anotando mucho, jugando por dentro con Toko, con la aportación de Lapro, de Will y de todos los demás. Lo digo siempre: nunca sabes quién va a aparecer. Tenemos un equipo realmente muy bueno. Algunas noches será el turno de un jugador y otras noches será el de otro. Pero todos estamos aquí por un objetivo común: ganar", comentó el '0' azulgrana.

Kevin Punter, junto a Will Clyburn / ACB Photo - David Grau

Por último, Punter se refirió al hecho de haber recuperado el factor pista, algo que tiene una importancia relativa. "Si no tienes la mentalidad adecuada, el factor cancha no significa nada. Creo que primero tienes que tener la mentalidad correcta, juegues en casa o fuera. Realmente no importa. Si tu cabeza no está donde debe estar, da igual dónde juegues. Y si tu mentalidad es la correcta, puedes jugar en cualquier sitio", concluyó.