Kevin Punter recuerda el adiós de Jabari Parker del Barça: "No sabía nada, me pilló por sorpresa"

Kevin Punter anda por casa apurando sus últimos días de vacaciones. A través de sus redes sociales ya se le ha visto ejercitándose para regresar a Barcelona en la mejor condición física posible. El escolta azulgrana, con su futuro en la capital catalana asegurado hasta 2028, afronta sus últimas dosis de descanso antes de vivir su segundo curso bajo las órdenes de Joan Peñarroya, y en el que se espera que siga siendo uno de los grandes referentes del equipo dentro y fura de la pista.

Junto a Punter, Jabari Parker era otra de las referencias azulgranas en cancha. Pero la etapa del ala-pívot estadounidense en el Palau ya es historia, y esta próxima temporada regresará a Barcelona pero defendiendo la camiseta del Partizán. Un camino, hacia Belgrado, que Punter tomó en 2024 en dirección opuesta, y un triángulo entre todas las partes en el que el '0' azulgrana poco ha tenido que ver.

Punter, sorprendido por la salida de Jabari

Así lo ha relatado Punter en una entrevista con el medio serbio 'Mozzartsports', en el que ha desvelado que no se esperaba la salida de Jabari Parker del Barça. "Me pilló desprevenido, me sorprendió. Sinceramente, no lo esperaba. No sabíamos nada ni nos habíamos comunicado cuando sucedió. Me enteré de la noticia como todos los demás", explica un Punter que tuvo palabras ilusionantes hacia su antigua afición sobre lo que puede aportar Jabari al equipo de Belgrado.

Punter y Parker fueron dos de las grandes referencias del Barça la temporada 24/25 / Valentí Enrich

"Es un jugador extremadamente talentoso y tranquilo. Los aficionados pueden esperar a un jugador de primer nivel. Ya se ha visto en Barcelona, el talento está ahí y es un verdadero profesional. Valora la privacidad, es calmado y está muy enfocado en el baloncesto y sus habilidades, una combinación ideal para un entorno como Belgrado. Me alegro por él y le deseo toda la suerte", contó.

A por su segunda temporada en el Barça

Ya en clave Barça, Punter opinó sobre como había quedado configurado el equipo de la próxima temporada: "Estoy contento con el equipo, pero yo solo soy un jugador. Estoy enfocado en mi trabajo, en llegar a los entrenamientos en la mejor forma posible y ayudar a cumplir los objetivos. Confío en las decisiones de la gente que tiene que formar el equipo, y en lo que a mí respecta, estoy satisfecho", comentó.

Kevin Punter es una de las grandes referencias del Barça / Dani Barbeito

Un Punter que tal y como hizo por primera vez en una entrevista con SPORT, repasó aquel último tiro en Mónaco que no entró y que privó al Barça de meterse en la Final Four de la Euroliga -"Un balón, eso es todo, seguimos adelanto y continúo con el proceso"-, y que también explicó cuál es su principal objetivo a nivel deportivo.

El gran objetivo de Punter

"El título de la Euroliga es mi principal meta para competir. Esa es mi principal motivación, sin ninguna duda", explicó un Punter que ya ha participado en la final a cuatro de la competición continental, pero que trabaja para poder alcanzar la gloria europea con el Barça.

El Barça espera a Punter para principios de septiembre en el arranque de la pretemporada. Su primera campaña de azulgrana se cerró sin títulos, pero con una gran adaptación a la exigencia de alternar Euroliga y Liga Endesa. 16,6 puntos por partido en la competición europea y 14,1 de media en la ACB le avalan para pensar que su segundo año en el Barça puede ser todavía mejor.