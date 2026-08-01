Kevin Punter y un mensaje que calma las aguas sobre su futuro en el Barça

El Barça encara un fin de semana aparentemente tranquilo que encajará a la perfección ante lo que se viene los próximos días. El desembarco de Xevi Pujol en el Palau es inminente, y se espera que este lunes ya se confirme, seguramente, el fichaje más esperado por la afición culé como es el del dirigente catalán. Se cumplirán los dos meses de preaviso que Pujol le dio a Baskonia para desvincularse de la entidad vitoriana, y terminará una tensión que se podría haber evitado si el conjunto vasco hubiese jugado sus cartas de manera más realista y honesta en las negociaciones.

Por delante, una semana en la que Pujol será nombrado como el gran responsable del Barça de basket, y en la que también es muy probable que el nuevo entrenador del equipo, Aleksander Sekulic, vuelva a estar por la capital catalana a pocas semanas de arrancar la pretemporada. El esloveno se pondrá al frente del equipo a finales de agosto para poder preparar con suficiente margen la Lliga Catalana y la Supercopa, sin descuidar que Sekulic deberá dirigir a Eslovenia un par de partidos de clasificación para el Mundial. El 27 de agosto visitará París para medirse a Francia, y el 30 recibirán en Ljubljana a Hungría.

Aleksander Sekulic, nuevo entrenador del Barça / EFE

Faena pendiente

Este fin de semana debe servir también para acelerar por la llegada del pívot titular. Es el gran asunto pendiente de la secretaría técnica y debe ser una de las grandes inversiones del próximo curso. Todo ello con algunos condicionantes, como el hecho de que las dos fichas de extracomunitarios ya están ocupadas por Justin Robinson y Tyrese Martin. Un tercer 'extra' obligaría a hacer descartes en las competiciones ACB, algo que no salió del todo bien el curso pasado y que, desde luego, no sería la situación más ideal.

Con lo que sí que existe mucha más calma, prácticamente total, es con el futuro de Kevin Punter. En un verano de tantos cambios, en el que se han producido hasta nueve salidas en la plantilla, (se tendrá que añadir la de Tornike Shengelia rumbo al Dubai), tan solo Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra y el neoyorquino han sobrevivido respecto al roster que entrenaron Joan Peñarroya y Xavi Pascual la última campaña.

Kevin Punter, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

El rumor sobre el posible reencuentro 'KP'-'Toko' en Dubai

El comunicador Matteo Andreani especuló en sus redes sociales con un posible reencuentro de Punter y Shengelia la próxima campaña en Emiratos. 'SPORT' pudo confirmar, por parte de ambos clubes, que el rumor no respondía a la realidad, con Dubai centrando sus búsquedas en el mercado por un base, mientras que a los azulgranas no les constaba ninguna comunicación ni por parte del jugador ni de sus representantes con una oferta para marcharse del Palau.

En 'SPORT' venimos explicando que Punter sí que había convivido con bastantes dudas, incluso un cierto malestar, toda la incertidumbre que rodeaba a la construcción de la plantilla del siguiente curso. No había entrenador, director deportivo, y varios de los grandes nombres apalabrados para la 26/27 terminaron cayéndose. Pero el neoyorquino, con contrato hasta 2028, cuenta con la ficha más importante del equipo el siguiente curso, y en caso de salir, el equipo interesado en Punter debería acometer un destacado desembolso económico incluyendo salario y traspaso.

Kevin Punter, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Las palabras de Punter

Quedaba por escuchar al jugador 'afectado' por los rumores, y Punter rompió su silencio. Fue a través de sus redes sociales, con una frase breve y concisa valorando todo el ruido mediático que se estaba llevando a cabo: "A lot of talking going on...", cuya traducción sería "Se está hablando mucho" o "Hay mucho ruido". Una declaración que ha sentado bien en el club para dar carpetazo al asunto de manera prácticamente definitiva. Además, 'SPORT' también pudo confirmar que el interés de Dubai es totalmente inexistente.

Punter pasa estas semanas junto a su familia en Nueva York. Recientemente fue homenajeado en su Instituto, entrando a formar parte del Hall of Fame. El escolta azulgrana todavía tiene por delante varios días de vacaciones antes de regresar a Barcelona e iniciar una tercera campaña en la que debe ser uno de los grandes faros del nuevo y renovado proyecto del Barça de basket.