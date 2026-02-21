Kevin Punter, el factor diferencial que permite soñar al Barça con la Copa

A partir de las 21h (CET) de este sábado 21, el Barça se juega el pase a la gran final de la Copa del Rey de baloncesto. Kosner Baskonia es el último escollo del equipo de Xavi Pascual para llegar al encuentro por el título.

La pelea para luchar por un título que el Barça levantó por última vez en 2022 cuenta con un aliciente, un invitado prácticamente inesperado, pero que puede acabar siendo decisivo para que el cuadro catalán termine con casi tres años de sequía.

Se trata de un Kevin Punter al que hace poco más de 10 días le diagnosticaron una lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda. El tiempo de ausencia se cifró entre dos y cuatro semanas, y el trabajo llevado a cabo por los servicios médicos del club azulgrana ha permitido, prácticamente, obrar un 'milagro'.

Kevin Punter fue el máximo anotador del Barça ante UCAM Murcia / Paco Calabuig

Punter arrancó desde el banquillo ante UCAM Murcia. El neoyorquino esperó su oportunidad, y cuando se llevaban transcurridos seis minutos y medio de encuentro, Pascual le dio entrada a pista. La primera acción que firmó 'KP' sobre el parquet del Roig Arena fue un triple. Toda una declaración de intenciones para silenciar cualquier duda sobre si Punter estaba apto para jugar.

Los números de Punter en su vuelta

El '0' azulgrana estuvo en pista 20 minutos y ocho segundos. Algo más de la mitad del partido, y tiempo más que de sobras para que Punter firmase una gran actuación en el torneo copero: 20 puntos, con un 5/8 en tiros de dos, con un par de triples convertidos y un inmaculado 4/4 desde la línea de personal.

No parecía que Punter arrastrase una lesión muscular que en otras circunstancias le hubiese apartado de las pistas durante más tiempo. Inspirado desde el principio, el neoyorquino encontró superioridad sobre sus rivales para ejecutar buenos tiros y aparecer en los momentos determinantes de la eliminatoria: 11 de los 20 tantos llegaron en el último periodo, en el que el Barça certificó su pase a 'semis'. "Estoy bien, ahora solo pienso en poder recuperar y comprobar que estoy bien de mi lesión. Ahora vamos a por el siguiente, y esperamos sacar una nueva victoria. Será un partido de nivel Euroliga, nos tocará estar concentrados como ante UCAM Murcia y trataremos de dar lo mejor para llevárnoslo", comentó 'KP' tras el partido a los medios del club.

Otro recurso más para el Barça

En unas quinielas en las que perfiles como el de Will Clyburn, Tornike Shengelia o Nico Laprovittola podían liderar al Barça hasta su 28ª, ahora Punter irrumpe con fuerza tras su gran actuación ante UCAM Murcia. Su primer partido en la Copa le permitió quitarse el mal recuerdo del curso pasado, en el que además de caer eliminados ante La Laguna Tenerife, sufrió una lesión que le alejó de las pistas varias semanas.

Ahora, el Barça se congratula de la vuelta de una de sus grandes referencias. Y no hay dudas de que, a este nivel, las opciones del conjunto azulgrana para regresar a la capital catalana con el título aumentan. Pero antes de pensar en eso, Punter ya tiene entre ceja y ceja poder batir a Baskonia.