Kevin Punter: "Lo dimos todo en la Euroliga, pero nada ha sido fácil este año"

El éxito de Kevin Punter (El Bronx, 1993) no ha sido casual. Convertido en uno de los grandes jugadores del continente, y con su futuro ligado al Barça hasta 2028, el escolta, de apariencia seria e introvertida, se ha ido labrando un nombre en nuestro baloncesto a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio.

Raro es el día en el que no se está ejercitando en el Palau varias horas antes de que Joan Peñarroya arranque los entrenamientos. Con un balón entre manos, dibuja los tiros que luego ejecuta en los partidos. Una rutina que le llevó en su día a cruzar el charco para desembarcar en el 'desconocido' Lavrio griego, y que a base de perseverar, ha acabado recogiendo sus frutos en plena madurez deportiva.

Punter nos abre las puertas del Palau pocos días después de la eliminación del equipo en la Euroliga. Un adiós doloroso, el sufrido en Mónaco, con aquel triple que no acabó entrando, y que apartó al Barça de la Final Four de Abu Dabi. Una charla en la que el jugador habla de la actualidad, pero en la que también retrocede al pasado, en aquellos primeros partidos en uno de los lugares que peor fama tiene en todo el mundo, y en la que recuerda una rotura de pie que le alejó de la NBA, si bien es cierto que la liga americana volvió a llamar a su puerta no hace tanto tiempo.

¿Cómo fue tu infancia en el Bronx? ¿Es un barrio tan duro como se dice?

Cuando creces en el Bronx no eres consciente de como es realmente el lugar. Eres un niño, estás jugando en la calle y no ves las noticias. Crees que todo está bien, pero luego cuando creces sí que te das cuenta de lo que ocurre realmente. A veces no entendía por qué mis padres me decían que no fuese a según que sitios, pero una vez te haces mayor lo comprendes.

¿Cómo llegó el baloncesto a tu vida?

Empecé a los siete años. Mi padre no llegó a profesional, pero sí que jugó algo en la universidad, y así es como fue. En la familia tenemos deportistas en diferentes disciplinas, y ese fue el punto de origen. Con mi familia o con amigos, en Nueva York siempre jugábamos a basket.

State Fair y Universidad de Tennessee, ¿qué recuerdas de aquella época de baloncesto universitario, queda muy lejos?

Mi mente estaba tratando de hacer todo para llegar al máximo nivel, siempre tratando de evolucionar. Guardo buenos recuerdos de ambas universidades.

Kevin Punter, en un partido con los Tennessee Volunteers / NCAA

Desembarco en el baloncesto europeo

¿Qué habías oído del baloncesto europeo antes de tu primera experiencia en Grecia?

¿Siendo sincero? Nada (ríe). Todo lo que conocía era relacionado con la NBA, ni tan siquiera tenía pasaporte. Firmé mi primer contrato sin tener pasaporte. Nunca había visto baloncesto europeo, nada de la Euroliga y todo era muy nuevo para mí. Ese era mi punto de partida cuanto tomé el primer vuelo hacia Europa. Fiché por el Lavrio, que era un club que no conocía, y pienso que aquello fue algo loco en aquel momento. No estaba muy feliz por ir allí, pero ahora estoy contento con la decisión que tomé.

En aquellas primeras temporadas en Europa, ¿tu objetivo era ser importante en Europa y hacerte un nombre, o regresar a Estados Unidos?

Yo buscaba poder regresar a Estados Unidos y jugar a basket allí. En Tennessee me rompí un pie y aquello me impidió ser drafteado cuando creo que tenía muchas posibilidades de salir elegido. Pero sí, mi intención era jugar un primer año en Europa y regresar para tener una oportunidad en la NBA.

En todos estos años, ¿ha habido la posibilidad de jugar en la NBA?

Realmente ha habido un par de oportunidades. Pero cuando creces en este negocio, te das cuenta de que no todo es baloncesto. Hay muchas otras cosas. Y cuando empiezas a ver que algunas cosas no tienen sentido, puede afectar a tus objetivos. Me abrió los ojos a lo que realmente es el negocio del baloncesto.

Kevin Punter es una de las grandes referencias del Barça / Dani Barbeito

Primeras memorias azulgranas

¿Cuáles son los recuerdos que tienes en aquellos primeros partidos contra el Barça?

Creo que fue cuando yo jugaba en Estrella Roja y en aquel Barça jugaban Álex (Abrines), Nikola Mirotic y Malcolm Delaney, que es muy amigo mío. No recuerdo mucho, pero creo que estuvimos a punto de ganarles en casa.

¿Hablaste con Delaney este verano antes de firmar por el Barça?

Sí, hablo con él a menudo, la última vez que charlamos fue hace dos semanas.

Al final pudiste hacer muy feliz a la afición del Barça el pasado verano con tu llegada al equipo. ¿Cómo recuerdas aquellas negociaciones?

Sí, claro. Todos sabemos lo que pasó el verano anterior y todo eso. Pero, para resumir, surgió la oportunidad otra vez y me alegré de que volviera a surgir. Esta vez firmé de verdad y eso fue todo.

Adam Hanga nos dijo que era una locura vivir en Belgrado, que mucha gente les hablaba por la calle tanto a él como a su familia. ¿Es mucho más tranquila Barcelona?

Muy, muy tranquila (ríe). Es algo que me gusta, ya que puedes moverte por la ciudad y casi nadie te reconoce. Algunos me reconocen, me pidieron una foto el otro día, pero no pasa mucho. Hay tantos turistas y gente diferente aquí, que puedes pasar desapercibido y eso me gusta.

Una ética de trabajo estricta

Todos los días que los medios de comunicación venimos al Palau, tú ya estás en la pista lanzando a canasta. Da esa sensación de que el baloncesto es una de las grandes prioridades de tu vida...

Desde que tengo memoria, amo este deporte y siempre intento estar preparado. Cuando tienes que trabajar por todo lo que consigues en tu vida, la gente entiende por qué haces ciertas cosas. Muchos no lo entienden, que piensen lo que quieran. Pero si tuvieran que pasar por lo que yo he pasado, entenderían por qué soy así.

Kevin Punter, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Cómo de alta ha sido la exigencia de combinar la Euroliga con la Liga Endesa?

Respeto mucho a los equipos que lo hacen, pero no es fácil. La ACB es muy competitiva, de arriba a abajo y no hay descansos. Incluso si intentas relajarte, pierdes. Tienes que estar mental y físicamente al máximo nivel todo el tiempo. Eso te puede ayudar, pero también puede ser duro y hay que saber equilibrarlo.

Las dificultades con las lesiones

El equipo ha sufrido muchas lesiones a lo largo de la temporada, ¿habías vivido alguna situación parecida?

Nunca había estado en un equipo donde todos pasaran por algo. Es desafortunado, pero muchas cosas están fuera del control humano. Puedes buscar excusas, pero estas son las cartas que nos tocaron. Hay que hacer lo mejor con ellas.

Kevin Punter renovó su contrato con el Barça hasta 2028 / Dani Barbeito

¿Cómo lleva el equipo la dolorosa eliminación de la Euroliga?

Lo dimos todo. Como dije antes, incluso con todas las dudas y lesiones, acabamos quintos. Estuvimos muy cerca de conseguir el factor cancha y lo luchamos hasta el final.

El 'colegueo' con Parra y Brizuela

Hace unas semanas hablamos con Joel Parra y nos dijo que solíais salir a cenar a menudo y que estaba encantado con tu renovación.

Sí, 'Jowi' es mi colega, le tengo mucho cariño y sí que es cierto que salimos mucho a cenar juntos. Es genial tener compañeros que estén contentos de que renueves tu contrato. Más allá del baloncesto, quiero ser una buena persona. Todos conocemos grandes jugadores que son malas personas, pero yo me esfuerzo en ser una buena persona y ser yo mismo. Me alegro de que 'Jowi' esté feliz de que me quede aquí tres años más.

Kevin Punter, junto a Darío Brizuela y Joel Parra en la pasada Copa del Rey / ACB Photo - Emilio Cobos

Se ve una gran unión con Darío Brizuela. ¿Es fácil compartir pista con él?

Lo adoro. A veces me gustaría que fuera más claro con lo que quiere, pero lo adoro. Es mi hermano, estoy con él en las buenas y en las malas. Ojalá se quede más tiempo conmigo.

¿Cómo es tu relación con el resto de americanos del equipo? Da la sensación que hay perfiles más tranquilos, como Jabari Parker, y algunos más extrovertidos, como Justin Anderson

(Ríe) Es una buena mezcla. Yo estoy un poco en medio. A veces no quiero hablar, y otras soy más extrovertido. Creo que hay un buen equilibrio.

Vienes de estar bajo las órdenes de Ettore Messina y de Zeljko Obradovic, dos entrenadores de gran prestigio en Europa. ¿Qué significaron para ti en tu carrera?

Fui a mi primera Final Four con Messina. Fue un momento muy especial y día de hoy seguimos teniendo una gran relación. Y con Obradovic estuve tres años y fui su capitán dos de esos años. Aprendí mucho de ambos. Milán fue mi primer equipo de alto nivel, con jugadores que habían ganado la Euroliga. Y Obradovic entrenó a muchos grandes jugadores, también de la NBA. Fue una gran experiencia.

Las virtudes de Peñarroya

El equipo ha estado muy unido a Joan Peñarroya pese a las dificultades. ¿Qué es lo que más destacas de él?

Que nunca se rinde. Sea bueno o malo, sigue adelante. Eso es lo máximo que puedes pedir en una situación como la que tuvimos esta temporada, seguir, seguir, y seguir.

Punter elogió a su entrenador, un Joan Peñarroya que nunca se rinde / ACB Photo - Mariano Pozo

A por la ACB

¿Ves al equipo preparado para competir por el último título de la temporada, como es la Liga Endesa?

Sí, sin duda. Fue un año con altibajos, estamos quintos ahora, intentando ser cuartos y tenemos opciones. Será difícil Unicaja en primera ronda, si nos toca, será muy duro. Pero nada fue fácil para nosotros este año. Así que hay que afrontarlo y salir a dar lo mejor para ganar.

¿Has seguido al Barça de fútbol esta temporada?

Un poco y realmente este ha sido el primer año que he seguido este deporte en Europa. Soy de Nueva York y allí no vemos 'soccer' (ríe). Pero este año empecé a seguirlo más, a entenderlo más. No seguí toda la temporada, pero estando aquí, he visto más.

Kevin Punter habló del legado que quiere dejar a otros deportistas que viven su misma situación / Dani Barbeito

¿Cómo de importante es para ti dejar un legado para otros deportistas americanos que decidan seguir tus pasos y probar suerte en el baloncesto europeo?

Sí, totalmente, es algo que me importa mucho. Porque, de donde vengo, hay muchos chicos que estarán en la misma situación que yo estuve, más que en la NBA. Así que sí puedo enseñarles el camino para tener éxito en Europa, para no rendirse, claro que sí. Ya lo hago, hablo con muchos jugadores, estén en la NBA o intentando dar el salto, e intento darles motivación, consejos, mostrarles cómo hacerlo. No se trata solo de jugar, es también algo mental, y se trabaja en verano. Les dije a unos hace poco que a mí me tomó cinco años llegar a donde quería. Así que siempre les pregunto: ¿estás dispuesto a sacrificar cinco años de tu vida para llegar a tu meta, sea la que sea? Ya sea en el baloncesto, como periodista o repartidor de pizzas. ¿Estás dispuesto a sacrificar cinco años? Ese es mi consejo.