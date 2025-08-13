Keita y Dabone lideran el plan del Barça en la Liga U

El próximo 10 de octubre se pondrá en marcha la tan ansiada y esperada Liga U. Una competición bajo el paraguas de la ACB, la FEB y con el apoyo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y del Consejo Superior de Deportes que estará formada por equipos sub-22 (jugadores nacidos en 2004 o posterior) y que contará con 15 equipos con representación ACB, entre los que se encuentran Barça, Real Madrid, Joventut, Girona, Manresa o Lleida.

La Liga U estará repartida en dos grupos en función del nivel mostrado en los Campeonatos de España Junior de los últimos cinco años. Dos fases iniciales con una repesca en medio, un Play-In y finalmente una final a 6, del 15 al 17 de mayo, en la que se decidirá el ganador. En total, los 15 equipos participantes disputarán un mínimo de 24 partidos, pudiendo llegar a un máximo de 33.

Por el momento, se han ido desvelando algunos nombres de los equipos participantes. Nacho Juan será el entrenador del equipo del Baxi Manresa en la Liga U, mientras que el de la Penya será Trifón Poch. Algunos equipos han ido desvelando sus plantillas, y otros, como Unicaja, han anunciado que jugarán en Alhaurín de la Torre.

Novedades en el baloncesto formativo azulgrana

En cuanto al Barça, el club azulgrana ha dejado atrás un verano con varios cambios en su baloncesto formativo. El curso pasado se revalidaron los títulos tanto de los Campeonatos de Catalunya y de España, quedando pendiente la Euroliga junior que el equipo de Carlos Marín no pudo levantar en Abu Dabi. De cara a esta próxima campaña, el Barça Atlètic dejará de competir en Tercera FEB, tal y como venía haciendo estos últimos casos, para hacerlo, tanto en la nueva Liga U, como en Junior Preferente a nivel catalán.

El Junior del Barça logró el pase a la fase final de la Euroliga tras ganar en el clasificatorio de Ulm / Euroleague

El núcleo del Barça en la Liga U

El equipo presentará novedades importantes, ya que el grupo está totalmente renovado, y estará integrado por jugadores del Cadete A de la última temporada. Alguno de esos grandes talentos que se siguen forjando en la base azulgrana y que estarán en el equipo son Jan Cerdán o Diego Ferreras, ambos disputando actualmente con España el Europeo sub-16. También sube del cadete Álvaro Salinas, que tomará el relevo de Marín en el banquillo al frente del equipo.

Keita y Dabone, en el proyecto

Más allá del grupo que dirigía Salinas esta última temporada, el entrenador azulgrana también tendrá a su disposición a los dos grandes talentos que permanecen en la cantera, como son Sayon Keita y Mohamed Dabone. Los dos estarán los primeros días de pretemporada bajo las órdenes de Joan Peñarroya en el primer equipo, y se espera que puedan ser parte de la actividad y del día a día del senior con asiduidad. Pero también está previsto que puedan ser dos de las referencias del Barça en la Liga U si las oportunidades no aparecen en Liga Endesa y/o Euroliga.

Sayon Keita debutó con el primer equipo del Barça la última temporada / ACB Photo - Pol Puertas

En cuanto al escenario de partidos, la idea es que se disputen en el pabellón de baloncesto de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero tampoco se descarta que algún encuentro de alta entidad se pueda disputar en el Palau Blaugrana si la acogida por parte de la afición es positiva. Se podrían estudiar diferentes fórmulas, como que coincidan en día de partido del primer equipo. La masa azulgrana ya respondió con éxito en el pasado a partidos del Barça CBS, o años atrás cuando el filial jugaba en la antigua Leb Oro.

El equipo junior arrancará su actividad a finales de agosto, con ese condicionante de que Peñarroya llame a varios integrantes para reforzar los entrenamientos del primer equipo ante las ausencias que tendrá a causa del Eurobasket y el Americup.