Justin Robinson, dispuesto a liderar al nuevo Barça

El nuevo base azulgrana, Justin Robinson llevó al Barça en volandas en la final de la Lliga Catalan apara sumar el primer título de la temporada ante el iLERNA Lleida, sin duda, una importante dosis de moral para el grupo de cara a una campaña ilusionante que llega.

El ex director de juego del París Basketball demostró en la final su habilidad para anotar (19 puntos) y de asistir a sus compañeros (7) para finalizar con una valoración de 25 y ser elegido el jugador Más Valioso de la Final, en su primera gran puesta de largo como jugador del Barça.

"He jugado un buen partido, pero necesito un poco más de tiempo para ajustarme al club, al equipo, y creo que puedo mejorar”, decía tras la victoria. “Me siento que puedo liderar al equipo y espero que siga siendo así”, decía el norteamericano.

El azulgrana fue reconocido como el MVP en la final / FCBQ

Complemento para KP

Su intención no es restarle protagonismo al nuevo capitán, Kevin Punter, sino que sea un buen complemento a su liderazgo. "Es bueno que tuviéramos a KP de vuelta, y en los minutos finales hemos demostrado un poco más de experiencia para llevarnos el título”, dijo.

Robinson ayuda a levantar a Parra junto aq Tyrese Martin / FCB

“Creo que el liderato de este Barça debería ser para KP pero me siento como la extensión del entrenador en la pista y KP es como el ‘asesino silencioso’ que siempre aporta. Voy a tratar de ayudar a los jugadores y ser también de ayuda a KP para liderar al equipo”, comentó un feliz Robinson, que no escondió su ilusión por jugar a su lado.

“Cuando supe que venía al Barça, me hizo ilusión hacerlo a su lado, es un jugador difícil de detener, y tenemos muy buena relación, y espero aprender mucho de él”, aseguraba el base.

El base se abraza a Kevin Punter, del que habló maravillas y admira como jugador y compañero / FCBQ

Robinson valoró este primer título de la temporada en un año de muchos cambios. “Es una buena manera de empezar la temporada. Con solo tres partidos, 11 jugadores nuevos, lo más difícil es crecer y al mismo tiempo ganar, así que llegaremos un poco más rodados de cara al partido ante el Valencia Basket en la Supercopa”, finalizó.