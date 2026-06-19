Justin Robinson, la alternativa del Barça al 'no' de Mike James

Como era de esperar, la ruptura de negociaciones para la llegada de Mike James ha provocado que el Barça ya mire al mercado. El conjunto blaugrana debe cerrar pronto a un director de juego, antes de que sea demasiado tarde, y ya tiene en mente un nombre. Ese es el de Justin Robinson, base de París Basketball que ha jugado su primera temporada en la Euroliga y ha dejado buenas sensaciones.

El norteamericano ya estuvo a punto de salir hace unos días para marcharse a Estrella Roja, pero de momento sigue en París, equipo con el que tiene contrato. Por tanto, para liberarlo, se deberían pagar alrededor de 250.000 euros. Según informa Óscar Herreros, el Barça está muy interesado en Robinson, cuyos números este curso han sido notables: 14,6 puntos y 4,5 asistencias por encuentro.

Tras la marcha de TJ Shorts, París apostó por un base estadounidense que estaba jugando en Trapani y el cual le ha dado un gran rendimiento. De hecho, en caso de fichar por el Barça, no sería la primera vez que Robinson jugara en Liga Endesa, ya que formó parte de las filas de Río Breogán en el último tramo de la temporada 2023/24. Por tanto, conoce perfectamente la liga, en la cual jugó nueve partidos.

Justin Robinson, durante su carrera / X

El 'no' de Mike James ha cambiado la estrategia del Barça en cuanto a la posición de base. Como es evidente, el nombre de Justin Robinson no puede equipararse al del exjugador del Mónaco, en cuanto a experiencia y nivel, y es por eso que el conjunto blaugrana se plantea fichar dos bases de un nivel alto, pero no élite, con el dinero que se iba a invertir en James.

Otro jugador que gusta sobre todo en la afición culé es el de David de Julius, base de UCAM Murcia, que entraría en esta categoría de base de gran nivel, pero no élite europea. El norteamericano, que consiguió pasaporte eslovaco a mitad de temporada, cuenta con una cláusula de corte que expira el próximo 5 de julio. Si no hubiera novedades de aquí hasta ese día, de Julius renovaría el año adicional que figura en su contrato.

El Barça no es el único equipo interesado en Robinson, y hay varios que tienen la intención de arrebatarle a París una de sus estrellas actuales. La intención del club blaugrana es cubrir esa posición con dos jugadores, ya que dan por hecho que no seguirán todos los disponibles actualmente en la plantilla. Laprovittola y Satoransky no han renovado, Juani podría salir cedido a UCAM y Juan Núñez es una total incógnita.

28 años y sin lesiones

Otro de los puntos fuertes de Robinson es que apenas se lesiona. Durante esta temporada en Francia, no se ha perdido prácticamente ni un solo partido europeo ni nacional. Si no ha ido convocado en alguna ocasión, ha sido más por descanso. Sin duda, es un factor a tener en cuenta para el Barça de basket, que ha sufrido mucho en este aspecto esta temporada. A sus 28 años, está en plena forma.

Si bien sus últimos años han sido en territorio europeo, Robinson inició su carrera en la NBA. Sus mejores números fueron en Detroit Pistons, aunque también pasó por Oklahoma, Milwaukee, Sacramento y Washington. Ahora tiene la oportunidad de liderar el juego del Barça de basket e iniciar una nueva etapa en un país por el que pasó de puntillas. Justin Robinson es el nombre tras el fracaso de negociación con Mike James.