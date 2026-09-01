Justin Minaya, tras fichar por el Barça: "Siento que soy uno de los mejores defensores que hay"

Justin Minaya ya piensa en azulgrana. El nuevo jugador del Barça, que ha firmado hasta el 30 de junio de 2028, pronunció sus primeras palabras como jugador del conjunto azulgrana y ha dejado claro qué quiere aportar a su nuevo equipo: energía, defensa y velocidad. El estadounidense, con pasaporte dominicano, afronta además su primera experiencia en Europa con la ilusión de debutar en la Euroliga.

"Estoy muy emocionado de llegar aquí. Es como un sueño hecho realidad jugar para un equipo como el Barça y poder venir a jugar la Euroliga", explicó Minaya en declaraciones a los medios del club. El alero, de 27 años y 1,96 metros, llega al Palau después de desarrollar toda su carrera profesional en Estados Unidos y afronta ahora un reto completamente diferente.

Confianza absoluta en su defensa

Su carta de presentación está precisamente en el apartado defensivo. "La energía y la defensa son una de mis mejores cualidades. Siento que soy uno de los mejores defensores que hay", aseguró. Minaya puede defender varias posiciones, desde el '1' hasta el '4', y su capacidad para cambiar sobre diferentes jugadores es una de las características que más ha convencido al Barça para apostar por él.

Justin Minaya, nuevo jugador del Barça / FCB - Víctor Salgado

El estadounidense también tiene ganas de demostrar sobre la pista esa condición de especialista defensivo. "Tengo muchas ganas de demostrarlo y de mostrar mi entusiasmo por el juego. Quiero aportar mucha energía y hacer que el baloncesto sea divertido", apuntó. Una declaración de intenciones de un jugador que destaca por su intensidad, su trabajo sin balón y su capacidad para generar segundas oportunidades gracias a su actividad en el rebote ofensivo.

Un equipo nuevo

Minaya sabe, además, que llega a un Barça prácticamente nuevo, con numerosos cambios respecto a la pasada temporada. Lejos de verlo como un inconveniente, el nuevo azulgrana considera que puede ser una oportunidad para construir rápidamente un grupo. "Es genial porque hay muchos jugadores nuevos y es un equipo prácticamente nuevo. Me han dicho que solo hay tres o cuatro jugadores que continúan de la temporada pasada", explicó.

Justin Minaya firmó con el Barça hasta 2028 / VICTOR SALGADO

En este sentido, el estadounidense considera fundamental aprovechar la pretemporada para empezar a crear esa conexión entre los nuevos integrantes de la plantilla. "Poder hacer la pretemporada juntos, aprender cómo jugamos, conocernos y aprender a jugar juntos va a ser muy positivo", señaló Minaya, que también espera sentir desde el primer momento el apoyo de una afición que será nueva para él.

Una nueva filosofía de juego que le beneficia

Su objetivo es que ese proceso de adaptación se traduzca en un Barça reconocible sobre la pista. "Vamos a jugar muy rápido", avanzó el jugador, que también dejó claro que su prioridad será contribuir al éxito colectivo. "Una vez que salgo a la pista, es baloncesto. Voy a aprender e intentar influir en el juego y ayudar a ganar tanto como sea posible", afirmó.

Minaya, durante la revisión médica / VICTOR SALGADO

Minaya llega después de haber disputado 136 partidos entre la NBA y la G-League, competición en la que se ha consolidado como un jugador especialmente intenso en defensa. Su última experiencia fue con los Osceola Magic, con los que alcanzó la final de la Conferencia Este. Ahora cambia por completo de escenario y afronta su primer reto europeo con una idea muy clara: "Vamos a pasarlo muy bien y va a ser muy emocionante. Estamos deseando salir a la pista y jugar delante de todos".