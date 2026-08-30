Justin Minaya, muy cerca de convertirse en el undécimo fichaje del Barça

Movimiento sorprendente en la secretaría técnica del Barça. El conjunto azulgrana tiene muy avanzada la incorporación de un nuevo alero pese a tener en nómina a Joel Parra y a los ya incorporados este verano Tyrese Martin, Stanley Umude, y un Agus Ubal que también puede jugar en la posición de '3'.

Tal y como adelantó el periodista de Rac 1, Dani Aguilà, y ha podido confirmar este diario, el Barça tiene prácticamente cerrado el fichaje de Justin Minaya, un alero estadounidense, pero también con nacionalidad dominicana, que aterrizaría en el Palau para convertirse en el undécimo fichaje de la temporada 26/27.

Justin Minaya, cerca de convertirse en nuevo jugador del Barça / Twitter: @RDBSeleccion

Su última temporada en la G League

Minaya, de 27 años y 1,96 metros, viene de jugar la última campaña en la G League, concretamente en los Osceola Magic. Durante la pasada temporada regular, promedió 9,1 puntos y 4,1 rebotes por partido con el equipo de Florida.

Minaya es 'cotonou' por su nacionalidad dominicana, algo que le permite no ocupar plaza de extracomunitario en las competiciones ACB.

Aleksander Sekulic, entrenador del Barça / FCB

Martin y Robinson, los dos extracomunitarios

Por el momento, Tyrese Martin y Justin Robinson son los únicos dos jugadores que ocuparían dichas plazas, de manera que Aleksander Sekulic no tendría que hacer descartes como sí ocurrió el pasado curso con Myles Cale, Miles Norris y Will Clyburn.

En cuanto se confirme su fichaje por el Barça, Minaya vivirá su primera experiencia en el baloncesto continental. Nacido en Harrington Park, Nueva Jersey, un 26 de marzo de 1999, el jugador estuvo entre 2017 y 2022 en la NCAA jugando para las universidades de South Carolina y Providence.

Experiencia en la NBA

Tras no ser elegido en el draft de la NBA de 2022, arrancó un periplo que le llevó inicialmente a los Capitanes de Ciudad de México de la G League, antes de unirse a los Portland Trail Blazers. Jugó 57 partidos en la liga americana con la franquicia de Oregon alternando su participación con el equipo de la liga de desarrollo. El pasado verano firmó por los Orlando Magic, pero tras ser despedido antes del arranque de competición, se incorporó al 'filial' de la franquicia en la G League.

Minaya es un perfil defensivo con un destacado físico, que encaja a la perfección con el nuevo estilo de juego que se busca en la sección azulgrana. Un jugador activo e intenso y que entra dentro de la nueva política de fichajes del basket azulgrana: ninguna de las 11 nuevas caras supera los 30 años.