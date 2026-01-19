Justin Anderson se rinde al Barça: “Aquí pasé el mejor momento de mi vida”

En un baloncesto cada vez más mercenario y menos sentimentalista, testimonios como los de Justin Anderson llaman la atención por esa carga emocional y ese amor por el Barça pese a que solo estuvo una campaña defendiendo los colores azulgranas.

El alero de Montross llegó a la disciplina azulgrana en 2024, tras una primera temporada en Europa entre Breogán y Valencia. El desembarco de Anderson el Europa, tras más de 240 partidos en la NBA fue positivo, y el club catalán decidió incorporarlo para el curso pasado. Fueron 75 partidos entre todas las competiciones promediando 8,3 puntos y 2,6 rebotes por partido en Liga Endesa, mientras que en Euroliga sus números fueron de 7,1 tantos y 2,8 capturas por duelo.

El Barça decidió no renovarlo por el claro condicionante de ser extracomunitario, además de pensar en Will Clyburn como la gran apuesta al '3'. Con su salida más la de Jabari Parker, el club azulgrana decidió traer a Miles Norris y Myles Cale. En definitiva, se dieron todos los condicionantes para que ambas partes separasen sus caminos.

Y ahora, meses después de su adiós al Barça, Anderson regresa este martes (20:30h CET) al Palau con un Dubai Basket en el que es una de las referencias. Regresa a Barcelona con unos números en Europa parecidos a los del curso pasado (6,6 puntos y 3,5 rebotes), y pese a que no quiere que el aspecto sentimental pueda repercutir en su juego, el alero estadounidense vivirá un partido muy especial ante su antigua afición.

La declaración de amor de Anderson al Barça

"Estuve aquí 10 meses y quizás fue el mejor momento de mi vida. El Palau es genial, he seguido viendo los partidos, mantengo buenos amigos en el equipo. Ya sabéis que yo siempre juego con mucha pasión y emoción, pero esta vez será para ayudar a mi equipo haciendo lo necesario para ganar. Me emociona mucho volver, la afición del Barça es muy especial para mí, vivimos momentos muy especiales juntos", comentó Anderson sobre el parquet del Palau en la previa frente al conjunto azulgrana.

Justin Anderson, en el partido de Euroliga ante Olympiacos / Dani Barbeito

"Sigo en contacto con alguno de ellos, Kevin Punter es un líder maravilloso, un ser humano maravilloso y un gran embajador para este club. Hemos hablado del cambio de entrenador, no voy a señalar a Joan Peñarroya, que es alguien que me ha dado varias oportunidades para demostrar que puede pertenecer y estar en la Euroliga. Sigo recordando que nos quedamos a una canasta de entrar a la Final Four y creo que muchos se olvidan de lo exitosos que fuimos pese a las lesiones que tuvimos", dijo el actual alero de Dubai, valorando esa llegada de Xavi Pascual al banquillo del Barça.

Los cambios con la llegada de Pascual

"La principal diferencia es la nueva energía que tienen, algo que en cualquier lugar del mundo puede dar un pulso positivo. Lo está demostrando Pascual, ya tenían veteranos en el equipo y sé que van a aparecer, están en un club en el que hay mucha presión por ganar", reveló un Anderson que ahora comparte vestuario con un enemigo íntimo del pasado, un Dzanan Musa con el que no hablan de esa rivalidad Barça-Madrid. "No hablamos del Clásico, ambos sabemos nuestros gustos. El objetivo común que tenemos es tratar de llevar a Dubai a la Final Four. Desde que nos unimos, el sabía que podía ayudarme y sé que lo hace. Ya nos pudo ayudar en el último partido de Liga Adriática, y es un talento maravilloso y que necesitamos", comentó sobre el alero bosnio.

Justin Anderson sigue su carrera en el Dubai Basketball / Twitter: @dubaibasket

Las palabras de Golemac sobre Anderson

Por su parte, el técnico del Dubai, Jurica Golemac, reconoció las dificultades que afrontará su equipo en la exigente visita al Palau, pero confían en poder dar la sorpresa. "El Barça es un oponente duro, cada partido lejos de casa es complicado, y ellos son un equipo experto que sabe cómo jugar. Tendremos que ser muy físicos, tratar de detener las transiciones sencillas y aplicar nuestros básicos. Tienen confianza, ganas, pero estamos aquí para tratar de sorprenderles", comentó el entrenador croata, que también tuvo palabras hacia Anderson: "Es de los pocos jugadores con experiencia Euroliga que tenemos, nos está ayudando mucho, es un tipo enérgico y espero que mañana lo muestre contra su exequipo".