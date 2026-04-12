El junior del Barça se proclama campeón de Catalunya con unos brillantes Dabone y Kusturica

Mohamed Dabone y Nikola Kusturica siguen dándole muchas alegrías al Barça. Las dos grandes perlas de la cantera azulgrana han guiado al junior azulgrana hacia la victoria en el Campeonato de Catalunya de la categoría firmando dos grandes actuaciones.

El equipo de Álvaro Salinas se deshizo del Asisa Joventut en el partido por el título por un contundente 86-45. Un marcador que engaña vista la igualdad en el primer periodo (20-18), algo que desapareció ya a partir del segundo.

El Barça revalidó el título de campeón de Catalunya en la categoría junior / FCBQ

El Barça encajó únicamente 14 puntos entre el segundo y tercer cuarto

Tal y como reconoció el entrenador azulgrana tras el encuentro, "sus jugadores empezaron a defender", y en total encajaron 14 puntos en el segundo y tercer cuarto, algo que dejó la final vista para sentencia a falta de los 10 minutos finales (69-32). Con todo ya decidido, el último periodo fue algo más igualado (17-13).

En clave azulgrana, el gran nombre de la final fue el de Mohamed Dabone. A sus 14 años, varios por debajo que sus rivales en la categoría, el de Burkina Faso marcó diferencias para irse hasta los 20 puntos, con un considerable 9/11 en tiros de dos puntos.

Mohamed Dabone, en un partido con la camiseta del Barça / ACB Photo - Eduardo Verdejo

Dabone y Kusturica, los nombres propios del Barça en la final

Dabone ha jugado 15 partidos con el junior esta temporada en Campeonatos de Catalunya y termina con 15 tantos de media por encuentro.

Tampoco se quedó atrás Nikola Kusturica, que tras anotar 30 puntos en las semifinales ante Bàsquet Manresa, se apuntó 16 ante los verdinegros. Joaquim Boumje Boumje terminó la Final Four celebrada en Mollerussa promediando 15 puntos, mientras que el exterior Jakob Siftar lo hizo con 14,5.

Nikola Kusturica, en la final ante la Penya / FCBQ

Ahora, Salinas y sus jugadores tienen varios retos por delante tras la primera alegría de la temporada. Del 26 de abril al 2 de mayo disputarán en Andalucía los Campeonatos de España, mientras que a finales de mayo lucharán en Atenas por hacerse con el Adidas NextGen Tournament (Euroliga junior) los mismos días en los que se celebra la Final Four de la competición senior.

A por el triplete... ¡y la Liga U!

El objetivo más ambicioso es que el junior azulgrana pueda lograr el triplete, al que le puede añadir la guinda al pastel de la Liga U. El 17 de abril se miden a domicilio al San Pablo Burgos, y en caso de victoria, se asegurarían terminar en primera posición la segunda fase. La competición se decidirá en una Final a 6, con sede y fecha todavía por confirmar, a la que el Barça accederá directamente a semifinales.