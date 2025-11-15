Los jugadores del Barça se ‘mojan’ sobre la llegada de Xavi Pascual

La actualidad de la sección de baloncesto del Barça en los últimos días ha estado marcada por la destitución de Joan Peñarroya y el regreso de Xavi Pascual a la disciplina azulgrana tras dirigir al primer equipo entre 2008 y 2016.

El técnico de Gavá tomará las riendas a partir del próximo lunes 17 de noviembre para dar comienzo a su segunda etapa en Barcelona e intentar reconducir la dinámica de este inicio de temporada. Entre tanto, el equipo ha estado dirigido por Óscar Orellana en los dos últimos partidos con buenas sensanciones y un doblete de victorias en Euroliga, ante el Bayern Múnich (74-75) y en el Palau frente a la Virtus (88-81)

A la espera de que Xavi Pascual se ponga al frente, la plantilla se mostró cautelosa respecto a la llegada del nuevo inquilino del banquillo aunque también esperanzada con el nuevo rumbo que puede tomar el equipo.

"Siempre es triste cuando se va un entrenador y la sensación que queda es de fracaso global", admitió Dario Brizuela en declaraciones tras el partido contra la Virtus. Respecto a la llegada de Pascual "Es un entrenador con mucha experiencia, con muchos títulos, todo el mundo sabe lo buen entrenador que es. Yo jugué contra él cuando era muy joven y no lo conozco más que eso pero estamos deseando que llegue porque sabemos que va a dar una vuelta de tuerca a esto y vamos a mejorar con él", continuó el azulgrana, que afirmó que "tenemos muchas ganas de trabajar con él".

Joel Parra se expresó en la misma línea que su compañero. "Sufrimos mucho el año pasado con Joan (Peñarroya) y no hay que restarle mérito aunque este año no haya empezado bien. El equipo está con los brazos abiertos para que venga gente a ayudar en este caso Xavi, así que el lunes hay que recibirlo y a trabajar para seguir dando pasos adelante", comentó el #44, quien prefirió aplazar la valoración sobre Pascual y centrarse en el próximo compromiso.

Joel Parra, durante el partido / Dani Barbeito

"Yo no lo he tenido, he hablado un poco con Satoransky que me ha explicado cosas, pero ahora no es momento de pensar en lo que nos puede aportar Xavi sino en el próximo partido contra Baskonia (domingo 19.00 horas) que para nosotros es vital", indicó. "El lunes ya se verá"; zanjó al respecto.

Motivados para seguir creciendo

Tomas Satoransky, quien conoce bien a Xavi Pascual de su anterior etapa en el Barça, afirmó que, pese a que la situación "es complicada para todos", el nuevo técnico "es la persona adecuada para ayudarnos en esta situación por lo que ha vivido con el club, por cómo se identifica con el Barça".

"Yo lo tuve dos años como entrenador en el Barça y fue muy significativo para mi carrera y tengo muchísimas ganas. Obviamente no es lo mismo que empezar con un entrenador desde el inicio de temporada pero está muy capacitado para ayudarnos y tenemos que estar con la mente abiera para asumir sus ideas porque el calendario no para".

Para Willy Hernangómez, el fichaje de Xavi Pascual "es un movimiento superbueno para todo el barcelonismo. Estamos con muchas ganas de empezar a trabajar, de dar todo lo mejor de nosotros mismos y seguir creciendo".

Con la llegada del nuevo técnico, el pívot azulgrana espera "que me ayude, que me exija, que me corrija y aprender muchas cosas de él. Lo voy a dar todo para poder sacar mi mejor versión y estoy seguro de que lo podremos conseguir".

Toko Shengelia, por su parte, prefirió no pronunciarse al respecto y esperar a que Pascual se haga con en el equipo a partir de la próxima semana.