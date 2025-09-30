El jugador mejor pagado de la Euroliga amenaza al Barça en el debut continental

El Barça inicia este martes (18h) su andadura en la Euroliga visitando al Hapoel Tel Aviv en un partido que tendrá lugar en el Arena 8888 de Sofía, la capital búlgara. La guerra de Israel en Gaza hace que, por motivos de seguridad, el encuentro se dispute fuera del país del conjunto local.

Una decisión tomada tanto con Hapoel como Maccabi (Belgrado), pero que podría sufrir novedades en los próximos días ante una posible expulsión de los equipos israelíes que está sobre la mesa de la Euroliga. Pero por el momento, el Barça afronta su debut europeo midiéndose a uno de los nuevos ricos de la competición y que cuenta en sus filas con el jugador mejor pagado del torneo.

Se trata de Vasilije Micic, una de las grandes estrellas del baloncesto europeo en los últimos años y que regresa al viejo continente tras dos campañas en la NBA. El exterior serbio fue cocinando a fuego lento su evolución, y tras ir creciendo en el Bayern, Estrella Roka o Zalgiris, 'explotó' en un Anadolu Efes con el que logró ganar las Euroligas de 2021 y 2022.

Micic, celebrando el título de Euroliga y el MVP / ANDREJ CUKIC

La etapa NBA de Micic

A 'Vasa', el baloncesto europeo se le quedó pequeño, y en plena madurez deportiva, dio el salto a la liga americana. Los Oklahoma City Thunder llevaban años esperándole, pero una vez que aterrizó allí, Micic se encontró un ecosistema ya muy construido con un engranaje muy desarrollado y que en este 2025 se ha acabado coronando con el anillo. El serbio no tuvo un papel muy importante, y a mediados del curso pasado fue traspasado a los Charlotte Hornets.

Allí firmó buenos números (10,8 puntos por partido en la 23/24 y 7,5 tantos en la 24/25), pero el pasado mes de febrero fue traspasado a los Phoenix Suns, con un rol totalmente residual. Tras entrar en algunas operaciones, finalmente llegó un acuerdo para desligarse de su contrato y volver a Europa. Una vez anunciadas sus intenciones, se abrió una puja en la que participaron alguno de los equipos con mayor potencial del continente.

Vasilije Micic está disputando su segunda temporada en la NBA / AP

Una subasta para lograr su regreso a Europa

Micic llegó a sonar con fuerza para Fenerbahçe y Olympiacos, pero el desembarco del Hapoel en la Euroliga ha llegado acompañado de muchos millones de euros, y los 4,8 'kilos' por curso que le ofrecieron hasta 2028 le acabaron convenciendo. Son unas cifras espectaculares y prácticamente nunca vistas en el baloncesto europeo, y que se acercan a lo que le firmó en su día el Barça a Nikola Mirotic.

Lluvia de millones entre Hapoel y Dubai

De hecho, la entrada a la Euroliga tanto de Hapoel Tel Aviv como de Dubai se ha traducido en la entrada de tres jugadores en el Top 10 de jugadores mejor pagados de la competición en una información aportada por 'Eurohoops'. Dzanan Musa es la nueva estrella del equipo de Oriente Medio tras haber firmado un contrato de nueve millones de euros limpios para las próximas tres campañas, mientras que Elijah Bryant compartirá vestuario con Micic las siguientes tres temporadas a razón de 2,3 millones de euros por curso.

Micic es la gran estrella del Hapoel Tel Aviv / Twitter: @HapoelTLVBC

Quedará por ver las prestaciones que puede ofrecer Micic en su regreso a Europa y si sigue con hambre de títulos. Su rendimiento maravilló a todo el continente, ofreciendo un catálogo de recursos en ataque prácticamente infinito, apareciendo siempre en los momentos importantes. Ahora toca ver si 'Vasa' regresa a la Euroliga al mismo nivel con el que se marchó, algo que tratará de evitar el Barça esta tarde.