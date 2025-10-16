¿Por qué juega un equipo de Dubái la Euroliga?

El Barça disputa este jueves en la quinta jornada de Euroliga un partido inédito en su historia. Por primera vez los azulgranas disputarán un partido de la máxima competición continental fuera de Europa.

El pasado 29 de mayo la Euroliga confirmó la entrada del equipo de los Emiratos Árabes Unidos así como también la de Valencia Basket en la expansión a los 20 equipos de la competición. En busca de romper fronteras y de hacer crecer la competición, la Euroliga ya apostó por llevar hasta Abu Dhabi la pasada Final Four.

"Se habla mucho ahora mismo de la NBA, pero la Euroliga sigue siendo una competición importante. Mucha gente la ve y habrá muchas oportunidades, ya que el equipo de Dubai se unirá la próxima temporada", aseguró el presidente de la Virtus justo antes del anuncio, remarcando el objetivo de hacer todavía más grande la Euroliga.

Un BC Dubai cuya creación se remonta al pasado verano, y que viene compitiendo en la Liga Adriática, donde cayó en las semifinales ante Partizan. El proyecto cuenta con nombres de la talla de Dzanan Musa, Justin Anderson (ex del Barça) Prepelic, Bacon o Petrusev.

Sin duda, un equipo lleno de estrellas para un equipo forjado a base de petrodólares que quiere meterse de lleno en lo alto de la Euroliga.

Pese a que su inicio no fue nada brillante, el equipo entrenado por el croata Golemac demostró su poderío el pasado martes con una victoria de renombre en casa del actual campeón, el Fenerbahçe (69-93).