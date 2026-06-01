Cuándo juega el Barcelona los playoff de la Liga Endesa 2026: calendario, horarios y posible rival en semifinales

La Liga Endesa 2025/26 pone rumbo a los playoffs. Una vez terminada la temporada regular del campeonato liguero, es momento de entrar de lleno en las eliminatorias, donde el FC Barcelona espera estar entre los favoritos para levantar el título tras cuatro años de sequía.

A pesar de las buenas intenciones del equipo azulgrana de cara a las eliminatorias, lo cierto es que el equipo de Xavi Pascual no atraviese su mejor momento. La victoria de Valencia Basket en el Palau Blaugrana en la última jornada (77-102) empujó a los azulgranas hacia la quinta posición y con el descontento generalizado de la afición.

El cuadro final de la Liga Endesa / Liga Endesa

Si quieren tener opciones en los playoffs, deberán olvidar la imagen ofrecida estos últimos meses y mostrar su mejor cara cuando más importa. El Barça entró a las eliminatorias como quinto clasificado, algo que supone una importante desventaja por no jugar los partidos decisivos en casa.

Serán, además, los últimos partidos de Xavi Pascual como técnico azulgrana. El entrenador anunció su adiós al equipo a final de temporada, aunque quiere hacerlo con un título bajo el brazo que ponga un broche de oro a su segunda etapa en el club.

El posible camino del Barça en los playoffs de la Liga Endesa

Cuartos de final: UCAM Murcia (4) vs Barça (5) Primer partido: martes 2 de junio, 19:00h, UCAM Murcia – Barça

Segundo partido: jueves 4 de junio, 19:00h, Barça – UCAM Murcia

Tercer partido, si es necesario: sábado 6 de junio, 21:00h, UCAM Murcia – Barça (Si el sábado solo hubiera un tercer partido, se disputaría a las 19:00h) Posibles semifinales: Barça (5) vs Real Madrid (1) o La Laguna Tenerife (8) Primer partido: martes 9 de junio, 20:00h, Real Madrid/La Laguna Tenerife – Barça

Segundo partido: jueves 11 de junio, 20:00h, Real Madrid/La Laguna Tenerife – Barça

Tercer partido: sábado 13 de junio, 20:00h, Barça – Real Madrid/La Laguna Tenerife

Cuarto partido, si es necesario: lunes 15 de junio, 20:00h, Barça – Real Madrid/La Laguna Tenerife

Quinto partido, si es necesario: miércoles 17 de junio, 20:00h, Real Madrid/La Laguna Tenerife – Barça Posible final si ambas semifinales terminan el 14 de junio: Primer partido: jueves 18 de junio, 20:00h

Segundo partido: sábado 20 de junio, 20:00h

Tercer partido: lunes 22 de junio, 20:00h

Cuarto partido, si es necesario: miércoles 24 de junio, 20:00h

Quinto partido, si es necesario: sábado 27 de junio, 20:00h Posible final si alguna semifinal acaba después del 14 de junio: Primer partido: sábado 20 de junio, 20:00h

Segundo partido: lunes 22 de junio, 20:00h

Tercer partido: miércoles 24 de junio, 20:00h

Cuarto partido, si es necesario: viernes 26 de junio, 20:00h

Quinto partido, si es necesario: domingo 28 de junio, 20:00h

Dónde ver los playoffs de la Liga Endesa por TV

En España, los playoffs de la Liga Endesa se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que ofrece todos los partidos de la competición en directo y bajo demanda. Además, TV3 y Esport3 ofrecerá la emisión gratis y en abierto de ciertos partidos del FC Barcelona.

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