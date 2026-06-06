LIGA ENDESA
¿Cuándo juega el Barça las semifinales de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife? Horarios y dónde ver por TV
Consulta las fechas y horarios de los partidos de la eliminatoria entre Barça y La Laguna Tenerife en la Liga Endesa y cómo seguir los playoffs por TV y en directo
En uno de los mejores partidos de la temporada, el Barça puso rumbo a semifinales de la Liga Endesa tras vencer a UCAM Murcia en el tercer partido de la eliminatoria. En el Palacio de Deportes, el equipo respondió en el momento donde más importaba y selló su pase a la siguiente ronda, donde se citará con La Laguna Tenerife.
Y es que los tinerfeños vencieron contra todo pronóstico al Real Madrid en el último partido de la eliminatoria en el Movistar Arena. Una victoria histórica, pues los blancos llegaban como primeros clasificados de la fase regular y como los principales dominadores de la competición nacional en las últimas temporadas.
Unas horas después de la clasificación de Tenerife a las semifinales, el FC Barcelona hizo lo propio con una contundente victoria contra UCAM Murcia. Los azulgranas fueron superiores en todo momento a los murcianos y sellaron su pase a semifinales, el primer cruce a cinco partidos, donde partirán con el factor pista a su favor.
Horarios de las semifinales Barça - La Laguna Tenerife de Liga Endesa
- Primer partido: martes 9 de junio, 20:00h, Barça - La Laguna Tenerife
- Segundo partido: jueves 11 de junio, 20:00h, Barça - La Laguna Tenerife
- Tercer partido: sábado 13 de junio, 20:00h, La Laguna Tenerife - Barça
- Cuarto partido, si es necesario: lunes 15 de junio, 20:00h, La Laguna Tenerife - Barça
- Quinto partido, si es necesario: miércoles 17 de junio, 20:00h, Barça - La Laguna Tenerife
Dónde ver los playoffs de la Liga Endesa por TV
En España, los playoffs de la Liga Endesa se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que ofrece todos los partidos de la competición en directo y bajo demanda. Además, TV3 y Esport3 ofrecerá la emisión gratis y en abierto de ciertos partidos del FC Barcelona.
Desde SPORT te mantenemos actualizados de todas las novedades respecto al playoff de la Liga Endesa, con los resultados actualizados y partidos en directo.
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