¿Cuándo juega el Barça su próximo partido contra el Valencia Basket? Horario y dónde ver la final de la Liga Endesa por TV y en directo

El Barça peleó como nunca, pero murió en la orilla contra el Valencia Basket en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa. El cuadro azulgrana, que llegó a igualar un partido perdido en el último cuarto, terminó sucumbiendo contra los valencianistas en los últimos minutos, que se mostraron más precisos y más rocosos para llevarse el segundo punto de la serie.

La eliminatoria llegaba 1-1 empatada al Palau Blaugrana después de la victoria del Valencia Basket en el Roig Arena. Las sensaciones no eran buenas para los azulgranas tras su último partido y se confirmaron en Barcelona, donde el Valencia demostró desde el principio estar más preparado para el duelo.

Barça y Valencia se midieron en el tercer partido de los playoffs / Valentí Enrich

Sin embargo, el Barça consiguió remontar en el último cuadro y recuperó una considerable desventaja para igualar el electrónico a falta de pocos minutos. Fue entonces cuando el Valencia elevó el nivel, y una serie de triples y faltas en defensa de los azulgranas condenaron al equipo de Xavi Pascual, que cae 2-1 en la serie.

La final se cita a su cuarto partido, donde el Valencia podría proclamarse campeón de la Liga Endesa en caso de ganar. Si es el Barça quien se lleva el punto en el Palau, la eliminatoria iría al quinto y definitivo partido en el Roig Arena, donde el equipo ganador sería el vencedor del título nacional.

¿Cuándo juega el Barça contra el Valencia Basket de la Liga Endesa?

El cuarto partido de la final del playoff de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Barça se disputará el próximo miércoles 24 de junio a las 20:00 horas (CEST) en el Palau Blaugrana de Barcelona. En caso de ser necesario, el quinto duelo también se disputaría en el Roig Arena de Valencia.

¿Dónde ver la final de la Liga Endesa 2026 por TV y online?

En España, la final de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Barça se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, en el canal DAZN Baloncesto (dial 74).

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