¿Cuándo juega el Barça su próximo partido de semifinales de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife? Horario y dónde ver gratis por TV

El Barça está cada vez más cerca de regresar a una final de la Liga Endesa. Después de imponerse en los dos primeros encuentros disputados en el Palau Blaugrana (2-0), el conjunto azulgrana viajará ahora a Tenerife con la oportunidad de cerrar la eliminatoria y sellar su clasificación para la gran final del campeonato.

Es un cuento de hadas el que está viviendo el equipo de Xavi Pascual estos últimos días. Abocados a una nueva temporada de fracasos, el conjunto azulgrana ha resucitado en los playoffs de la Liga Endesa y la derrota del Real Madrid ha allanado un camino que parecía casi un imposible.

El Barça, rumbo a la final de la Liga Endesa / Dani Barbeito

En los dos primeros partidos disputados de la semifinal, el equipo ha conseguido hacer valer el factor cancha en el arranque de la serie y afrontarán el tercer duelo con una valiosa ventaja de 2-0. Una situación que les permite disponer de varias oportunidades para certificar el pase, aunque tendrán que superar un escenario siempre complicado como es el Santiago Martín.

Con el billete para la final en juego, el tercer partido promete máxima intensidad entre ambos equipos. El Barça buscará completar el trabajo iniciado en Barcelona, mientras que La Laguna Tenerife tratará de prolongar una eliminatoria que entra ahora en su fase decisiva. En juego, el pase a la final.

¿Cuándo juega el Barcelona contra La Laguna Tenerife su próximo partido de las semifinales de la Liga Endesa?

El tercer partido de las semifinales del playoff de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y el Barça se disputará el próximo sábado 13 de junio a las 20:00 horas en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife. El conjunto azulgrana llegará al encuentro con una ventaja de 2-0 en la serie y con la posibilidad de asegurar su presencia en la final de la competición si gana su partido.

Dónde ver los playoffs de la Liga Endesa por TV

En España, los playoffs de la Liga Endesa se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que ofrece todos los partidos de la competición en directo y bajo demanda. Además, TV3 y Esport3 ofrecerá la emisión gratis y en abierto de ciertos partidos del FC Barcelona.

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