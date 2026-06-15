¿Cuándo juega el Barça la final de la Liga Endesa 2026 contra el Valencia Basket? Horarios y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona está a las puertas de sumar un nuevo título de Liga Endesa. De manera inesperada, pues el equipo azulgrana no llegaba a los playoffs como uno de los favoritos, el Barça disputará la gran final del campeonato contra el Valencia Basket en una serie al mejor de cinco partidos que decidirá al nuevo campeón de la ACB.

Y lo hará en una dinámica realmente positiva después de firmar unos playoffs muy sólidos; tras superar al UCAM Murcia en cuartos de final, el Barça selló su billete para la final después de imponerse con autoridad a La Laguna Tenerife en semifinales, una eliminatoria que cerró por la vía rápida con un 3-0. No hay dudas en estos momentos en el equipo de Xavi Pascual, que quiere darle una última alegría a su entrenador antes de su marcha a final de curso.

Xavi Pascual, junto a Will Clyburn en un partido del Barça / ACB Photo - José Manuel Casares

El Valencia Basket, por su parte, también llega lanzado a la pelea por el título. El equipo taronja eliminó al Surne Bilbao Basket en cuartos y al Asisa Joventut en semifinales, también con un contundente 3-0, y tendrá el factor cancha a favor en la final tras haber terminado por delante del Barça en la fase regular. Son los favoritos, pero el buen nivel del Barça hace prever una final igualada entre ambos equipos.

La eliminatoria entre Valencia Basket y Barça se disputará con formato 2-2-1: los dos primeros partidos se jugarán en Valencia, los dos siguientes —si hiciera falta el cuarto— en el Palau Blaugrana, y un hipotético quinto encuentro volvería a disputarse en la pista valenciana.

Cuándo juega el Barça la final de la Liga Endesa 2026 contra el Valencia Basket

El FC Barcelona disputará el primer partido de la final de la Liga Endesa 2026 el próximo jueves 18 de junio a las 20:00 horas en la pista del Valencia Basket. La serie se jugará al mejor de cinco partidos, por lo que será campeón el primer equipo que consiga tres victorias.

Partido 1. Jueves 18 de junio, 20:00h — Valencia Basket vs Barça

Partido 2. Sábado 20 de junio, 20:00h — Valencia Basket vs Barça

Partido 3. Lunes 22 de junio, 20:00h — Barça vs Valencia Basket

Partido 4. Miércoles 24 de junio, 20:00h — Barça vs Valencia Basket, si es necesario

Partido 5. Sábado 27 de junio, 20:00h — Valencia Basket vs Barça, si es necesario

¿Dónde ver la final de la Liga Endesa 2026 gratis por TV y online?

La final de la Liga Endesa 2026 entre Valencia Basket y Barça se podrá ver en España a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de la competición. Además, los encuentros también estarán disponibles mediante los operadores que integran la señal de DAZN en su oferta televisiva, como Movistar Plus+, Orange o Vodafone.

Por el momento, no hay confirmación oficial de que todos los partidos de la final se emitan gratis en abierto. En caso de que algún encuentro se ofrezca en abierto por televisión, la programación definitiva se actualizará en los canales oficiales de la competición y de los operadores correspondientes.

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