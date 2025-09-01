Baloncesto
Juani Marcos, subcampeón con Argentina en la AmeriCup
Brasil se impuso en la final a la selección del base culé y levantó el trofeo
Juani Marcos se quedó a las puertas de ser campeón de la AmeriCup con Argentina. El combinado azul cayó en la final del torneo continental ante Brasil, en un partido marcado por los pocos puntos y la gran defensa brasileña, liderada por el MVP Yago Dos Santos. El nuevo base blaugrana cierra de esta forma su participación en América.
Marcos ha tenido una buena presencia en todos los partidos de Argentina hasta la final. Destacó en el debut de su selección ante Nicaragua, donde jugó una buena cantidad de minutos (18) y dejó unas estadísticas notables: 11 puntos y 4 asistencias. Su último partido oficial había sido en mayo con el Bàsquet Girona, concretamente ante el Força Lleida.
En los siguientes encuentros, hubo mejores y peores actuaciones. En la derrota de su equipo ante República Dominicana, sus minutos en pista fueron menos (12) y no estuvo del todo acertado: 1 punto, 2 rebotes y 1 asistencia. En cambio, ante Puerto Rico en cuartos de final fue decisivo, con 10 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en prácticamente 30 minutos.
Argentina afrontaba el torneo con el objetivo de hacer una transición de veteranos a jóvenes. Con la ausencia de jugadores como Nico Laprovittola o Facu Campazzo en el puesto de base, la importancia de Juani Marcos fue mayor, ganando experiencia en escenarios grandes. Esta vez no se pudo revalidar el oro de la anterior edición, pero es una plata que sabe muy bien.
Debido a que Argentina alcanzó la final de la AmeriCup, Juani Marcos no ha podido incorporarse a tiempo con el Barça para estar disponible en el stage en Encamp, donde el conjunto de Joan Peñarroya realizará la primera parte de la preparación de la temporada. Todo acabará con un amistoso ante París Basketball, antes de regresar a la capital catalana.
"Yo cumplí las expectativas en Girona, el Barça buscaba un tipo de base más que pueda aportar piernas frescas o una buena rotación, porque el año pasado terminaron la temporada con nueve jugadores. Se me abrió la oportunidad y yo, obviamente, al Barça no le podía decir que no, porque desde que llegué acá me trataron como si fuera mi casa; así que siempre voy a estar muy agradecido a ellos por eso", comentó Juani Marcos cuando se oficializó su fichaje.
Pasado blaugrana
Marcos brilló en la antigua LEB Plata con el filial azulgrana entre los años 2019 y 2021. Sin embargo, todavía era pronto para tener oportunidades en el primer equipo, por lo que se vio forzado a salir cedido al Força Lleida durante los dos siguientes cursos. En 2023, se fue el Bàsquet Girona y en 2024 se había desvinculado totalmente del conjunto blaugrana.
Ahora, el argentino llega al Palau Blaugrana con un total de 50 partidos en ACB, en los que ha promediado 8,9 puntos y 3,9 asistencias por partido. A partir de esta temporada, el nivel de exigencia y de partidos aumentará, teniendo en cuenta que contará con minutos en Euroliga. Juani aportará juventud a una plantilla que está cerca de los 30 años de media.
