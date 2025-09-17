Juani Marcos: "Mi principal deseo con el Barça es ganar títulos"

Juani Marcos (Rosario, 2000) es uno de esos jugadores que lucha y lucha hasta conseguir su objetivo. Aterrizó en Barcelona con tan solo 19 años como una de las grandes promesas del baloncesto argentino, y tras un par de años en el filial azulgrana, encadenó un par de cesiones al Força Lleida, en Primera FEB, que le abrieron las puertas de la Liga Endesa.

Fue Girona quien apostó por Marcos, y tras un gran primer año en la élite del baloncesto español, se quedó con sus derechos. Su segundo año en Fontajau confirmó su progresión (8,3 puntos y 4,3 asistencias por partido en Liga Endesa), y el Barça, que en 2024 había renunciado a su propiedad, indemnizó al club de Marc Gasol con una ligera cláusula para recuperarlo.

Al Barça llega un jugador cuya apariencia de niño no esconde lo que es: a sus 25 años, Juani Marcos es un fijo en la Argentina de Pablo Prigioni (plata en el pasado Americup) y un excelente director de juego que sigue creciendo, y que tras mucho trabajo, le ha llegado la gran oportunidad de su vida y no parece estar dispuesto a desaprovecharla.

Juani Marcos y Juan Núñez compartirán vestuario / EFE

Imagino que la palabra 'felicidad' se queda corta tras confirmarse tu regreso al Barça

Tal cual, es como volver a casa y me pone muy contento porque lo estoy disfrutando desde el primer día, así que sí, la palabra felicidad se queda corta

¿Cómo se produjo ese regreso al Barça?

Fue tras volver del verano. Hubo variantes en las que el Barça estaba buscando un base y se volvió al mercado. En el momento que me llegó la oferta no lo pensé en ningún momento porque ya quería volver y sabía que el Barça era un club grande. Entonces era el club que me había abierto las puertas de Europa y lo tomé desde el principio y ya fue un sí para mí.

¿Qué te ha pedido Joan Peñarroya en los primeros entrenamientos?

Aportar un poco de eso, de calma, de ser el director, un poco del generador de juego, de intentarle encontrar siempre a mis compañeros en los momentos en los que están calientes, tratar de saber para quién jugar. Y luego en la parte defensiva aportar intensidad, presionar al base a toda la pista y hacerle que se sienta incómodo. Son básicos que creo que puedo cumplir bien.

Juani Marcos posa junto al resto de fichajes / Valentí Enrich

¿Cómo sientes el hecho de compartir vestuario con Nico Laprovittola?

"Compartir con Nico es algo que me pone muy contento. Estoy disfrutando, aprovechando de él, de todo lo que vivió, toda su experiencia, todo lo que jugó para la selección tanto para el resto del club, el juego NBA y todo. Es un crack, tanto también como adentro de la cancha como persona, estoy disfrutando y viviendo con él una muy bonita experiencia".

¿Está siendo clave en esa adaptación tuya en el vestuario?

Sí, tal cual, sobre todo él ahora teniendo el rol de segundo capitán. Desde el día 1 me intentó introducir al grupo de la manera más rápida así que sí, 100 % es un factor clave en que yo pueda ir adaptándome al equipo poco a poco.

Juani Marcos y Nico Laprovittola compartirán posiciones exteriores en el Barça / FCB

Este año lleváis la marca de Kobe Bryant en la segunda equipación. ¿Fue una inspiración para ti?

Se me pone la piel de gallina con solo ver la marca de Kobe. Lo he visto, lo he disfrutado, era de mis jugadores favoritos. Llevarlo puesto ahora al lado del escudo es muy lindo. Espero disfrutar de jugar con esta equipación.

¿Un deseo para esta primera temporada en el Barça?

Ganar algún título es mi mayor deseo.