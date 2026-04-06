Juani Marcos, solo ante el peligro ante dos partidos clave de Euroliga

Juani Marcos no ha conseguido la regularidad en su juego a lo largo de la temporada en su nueva etapa como jugador del Barça, en parte porque tenía por delante a dos veteranos de la competición como el checo Tomas Satoransky, y en muchas ocasiones también a Nicola Laprovittola.

Aunque las lesiones de su compatriota, al que todavía le quedan unas semanas, y la duda que pende sobre Satoransky, que no pudo estar ante el Casademont Zaragoza debido a un cansancio extremo, convierten a Marcos en la única alternativa en la posición de base para los dos encuentros de esta semana que resultarán claves para los blaugrana en la Euroliga.

Marcos se ha visto abocado a la titularidad, que ya ejerció ante el Casademont Zaragoza, en un encuentro en el que participó nada menos que 27 minutos, con nueve puntos, cuatro asistencias, y 15 de valoración.

Juani Marcos ha ganado protagonismo en el equipo debido a las lesiones, y le llegan dos partidos importantes si Satoransky no llega a tiempo / FCB

Un reto de altos vuelos

“Logramos una victoria muy trabajada ante un conjunto muy físico, que en algunos momentos nos provocó algunas desconexiones en ataque, y en defensa, anotaron algunos puntos fáciles , pero lo importante fue sacar el partido adelante y conseguir la victoria”, dijo sobre el triunfo en Zaragoza.

Juani firmó una actuación más que solvente, sin duda una gran carta de presentación, aunque el reto es mucho mayor ante Panathinaikos el martes, en el Palau, y el viernes con la visita al AS Mónaco. “Tenemos que seguir luchando en todos los frentes, a pesar de las lesiones y la bajas, todos tenemos que dar un paso adelante para poder seguir sacando adelante las victorias”, decía el base argentino tras superar al Casademont Zaragoza.

Ahora, toca centrarse en la Euroliga, y Juani anima al culé a que vengan a apoyarlos este martes ante el Panathianikos. “Necesitamos la gente del Palau, que son un empujón más”, decía. “Sabemos que tenemos dos partidos esta semana que son como dos finales y luchar con nuestra gente va a ser un plus extra para nosotros”, dijo. “Tenemos que salir motivados desde el minuto uno”, comentó Juani.