Juani Marcos: "Todos los partidos son finales" para el Barça en la Liga Endesa, empezando por el duelo ante Casademont Zaragoza

El Barça afronta este domingo otro duelo complicado como visitante en la Liga Endesa con su visita al Pabellón Príncipe Felipe donde le espera con muchas ganas el Casademont Zaragoza (19.00). El objetivo es pasar rápidamente página a la derrota sufrida ante el Zalgiris Kaunas, que también obliga a centrarse en las tres jornadas restantes de la Euroliga.

Aunque antes de pensar de nuevo en Europa, toca centrarse en la competición doméstica dónde espera un duelo importante para los blaugrana ya que no pueden perder combar en la Liga Endesa y mantenerse en los primeros puestos pensando en los posteriores cruces de play-offs.

“Vamos a Zaragoza con la máxima ambición”, decía Juani Marcos, previo a su salida en dirección a la capital maña. “Son 10 jornadas las que quedan y cada una ha de ser siempre especial porque nos pemiten luchar por los puestos de arriba y trataremos de lograr el máximo número de victorias para poder escalar posiciones”, dijo el base argentino. “Cada partido es clave”

Todos los partidos, finales

“Todos los partidos son finales y los rivales, en casa, se hacen más fuertes, así que tenemos que estar preparados. Ellos son un equipo que tiene jugadores con mucho talento y tenemos que estar preparados para que ellos no se sientan con mucha confianza”, dijo

“Tenemos que trabajar desde el minuto uno para poder llegar con opciones al final”, comentaba Marcos.