Juani Marcos y el mes más importante de su carrera

Rosarino como Leo Messi, Juani Marcos está encontrando el premio a tantos años de trabajo y a todo lo que sacrificó cuando al borde de cumplir 19 años dio el sí al Barça. Un cambio radical tras cuatro campañas en Peñarol (Mar del Plata), el club que vio nacer a Campazzo, Nocioni, Richotti o el mítico 'Pichi' Campana.

Con 1,90 de altura, el argentino responde a la perfección al concepto de base moderno con una gran inteligencia para gestionar sus emociones y maximizar las virtudes de sus compañeros, buen tiro de tres, notable capacidad para penetrar, buen trabajo defensivo y lo más importante: con él, los equipos mejoran.

Marcos brilló en la antigua LEB Plata con el filial azulgrana (2019-21) por su frescura y su rapidez en la toma de decisiones. Sin embargo, el Palau es difícil para los canteranos y se fue cedido al Força Lleida de LEB Oro en los dos siguientes cursos. En 2023 se fue al Bàsquet Girona y en 2024 se desvinculó del Barça.

Parecía que las puertas del Barça se le cerraban definitivamente, como venía sucediendo también en una albiceleste en forma de pirámide, plagada de talento en la dirección y huérfana de interiores desde la época gloriosa con los emblemáticos Luis Scola y Frabricio Oberto al frente... sin olvidar al citado 'Chapu'.

Juani Marcos y Juan Núñez compartirán vestuario / EFE

Juan Ignacio, más conocido como 'Juani', ha trabajado sin descanso en Fontajau e incluso se sorprendió cuando Juan Carlos Navarro contactó con él. "Al Barça no podía decirle que no", ha recalcado. De hecho, en 2019 lo dejó todo para luchar por un sueño en el club en el que hacía historia el emblema de Rosario, Messi.

De forma paralela, el seleccionador Pablo Prigioni ha decidido apostar por la juventud para la inminente Americup de Nicaragua tras años muy duros al quedar fuera del pasado Mundial y de los Juegos de París. Aunque el exazulgrana Laprovittola no será de la partida en su camino hacia el alta, ha dejado fuera al 'Facu'.

Ello ha abierto las puertas de la selección a Marcos y el azulgrana se está aferrando con fuerza pese a la enorme competencia del veterano Luca Vildoza (Virtus) y del que será una de las grandes sensaciones de la próxima Liga Endesa tras maravillar en Primera FEB, Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos).

El Barça acierta con Juani Marcos / SELECCIÓN ARGENTINA

Juani se prepara para vivir un mes lleno de retos, primero con Argentina y después con el Barça. En la albiceleste ya está destacando con 17 puntos (5/5 en triples) contra Angola (79-73), 11 frente a Sudán del Sur (84-65) o siete con tres asistencias contra Portugal (84-70). El jueves, duro amistoso ante Italia.

Vigente campeona, Argentina está en el Grupo C junto a la anfitriona Nicaragua, Colombia y la potente República Dominicana que lideran Jean Montero (Valencia Basket) y Andrés Feliz (Real Madrid). El nuevo fichaje del Barça tiene una oportunidad de oro para iniciar con un oro en Nicaragua el curso de sus sueños.

Marcos no podrá iniciar la pretemporada a las órdenes de Joan Peñarroya el 1 de septiembre y todo apunta a que se incorporará después de la estadía que realizarán los no internacionales en Encamp (Andorra). Su primer reto será la Lliga Catalana, pero no con el Lleida ni con el Girona... con el Barça.