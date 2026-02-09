Juani Marcos, tras destacar ante el Bàsquet Girona: “Lo necesitaba”

Juani Marcos es uno de los jugadores con menos participación en la nueva etapa de Xavi Pascual, aunque el técnico siempre ha dicho que cuenta con el base argentino, como demostró en la buena victoria ante el Bàsquet Girona, para romper la racha de derrotas en Liga Endesa

El base de 25 años aportó ocho puntos y cinco asistencias en 20 minutos de juego, aprovechando la oportunidad que le dio el técnico, con la baja de Tomas Satoransky por una lumbalgia que incluso le pueed dar más oportunidades en los próximos partidos. Sin duda, un ‘chute’ de confianza para Juani, al que le ha faltado continuidad.

“La verdad es que necesitaba sentirme así”, decía tras el encuentro. “Venía con pocos minutos pero también tengo que asumir mi responsabilidad porque en los pocos minutos que me dio el tecnico, no hice muchos méritos para estar en pista. Tengo que estar preparado cada vez que me toque y en esta ocasión estuve preparado para dar más”, comentó con orgullo.

Juani Marcos tuvo una actuación destacada ante el Bàsquet Girona, y la afición culé se lo reconoció / DANI BARBEITO

Estar preparado

Marcos, en su tercera mejor aportación ofensiva en Liga Endesa este año, reconoció que estar en la pista “es lo más bonito y disfrutarlo con la ayuda de mis compañeros y el staff, que siempre están atentos para echarme una mano”.

Considera que la continuidad es importante para cualquier jugador aunque entiende que si no es posible, debe estar atento a la llamada de Pascual, porque le puede exigir en cualquier momento. “Tengo que estar preparado para cualquier momento que me toque aportar, ya sea en ataque o en defensa, en la rotación corta o en la rotación larga”, decía.

Xavi Pascual confía en el crecimiento de Juani Marcos aunque no le haya podido dar muchos minutos de juego de manera regular / DANI BARBEITO

“Tengo que estar preparado porque es lo que necesita el equipo. Y tener la cabeza limpia, que las cosas me pueden salir bien y si me salen mal, lo tengo que corregir en la siguiente acción porque el baloncesto también es un deporte de errores y hay que tener la cabeza limpia para corregirlo en la siguiente jugada”, explicaba.

Dos victorias consecutivas en Euroliga ante Baskonia, y la última este domingo ante Bàsquet Girona, que sirven para rectificar esa mala racha que ya dan por cerrada. “El vestuario está bien. Veníamos de cuatro derrotas consecutivas, y le hemos dado la vuelta con dos triunfos seguidos y tenemos que seguir trabajando porque esto es muy largo y cada partido cuenta para el grupo”, finalizó.