Baloncesto
Juani Marcos: “La afición culé se ha reconectado con nosotros”
El base argentino espera un partido complicado este domingo ante Baskonia, y cree que “necesitamos de mucha energía e intensidad para conseguir la victoria"
El base argentino Juani Marcos, espera tener este domingo ante el Baskonia un poco más de protagonismo que en los últimos encuentros, aunque está plenamente satisfecho de lo que ha conseguido el Barça en el periodo de interinidad de Óscar Orellana al frente del equipo.
“El equipo está contento después de conseguir dos victorias esta semana en la Euroliga, pero sabemos que en la Liga todavía no podemos estar tranquilos porque nos llega un partido muy importante y necesitamos la victoria para seguir aspirando a un puesto en la próxima Copa del Rey”, decía el base en la previa de la visita del Baskonia.
“Estamos contentos por las victorias pero no relajados porque sabemos que el encuentro ante el Baskonia es muy importante”, comentó Marcos.
Un Baskonia con talento
“Baskonia es un equipo con mucho talento y que le pone al partido un ritmo muy dinámico y al mismo tiempo se trata de un equipo físico”, decía. “Debemos estar preparados porque va ser un partido donde necesitamos de mucha energía e intensidad para conseguir la victoria”.
Sobre la última victoria ante el la Virtus, dijo que “el equipo luchó muchísimo y ayudó a que los aficionados se reconectaran con nosotros y estamos muy agradecidos porque son gran parte del equipo y siempre es bonito reconectar con ellos”, finalizó el base, que espera ver lleno el Palau para el encuentro de este domingo (19.00).
