Juani Marcos advierte sobre el Hiopos Lleida: “Siempre compite y más en casa”

“Después de la victoria conseguida ante el FC Bayern, llegamos con mucho ánimo para seguir sumando en la Liga Endesa para ascender posiciones” explicaba Juani Marcos desde el mismo Barris Nord, donde espera tener minutos en el duelo ante el Hiopos Lleida, previsto para este domingo, a mediodía.

A pesar de llegar el equipo con buen espíritu, tiene claro que llevarse la victoria de la pista ilerdense no será nada fácil.“Se trata de un equipo fuerte, que busca siempre correr y buscar el contraataque, con tiros rápidos y están jugando muy bien”, decía.

“Tienen algunas bajas pero siempre compiten, sobre todo en casa, así que tendremos que luchar mucho para conseguir la victoria”, dice el base azulgrana.

Centrados en el Hiopos Lleida

Un duelo inoportuno, pensando en lo que les viene por delante en la Euroliga. “Primero tenemos que centrarnos en este partido y después ya tenemos que prepararnos para el martes, pero lo afrontamos de manera positiva y preparados para conseguir la victoria”, aseguró Marcos.

El conjunto azulgrana ya se entrenó este sábado en Barris Nord, concentrado para el duelo y con la necesidad de seguir sumando en la Liga Endesa para no perder comba con los primeros puestos de la clasificación.