Juan Núñez sufre una inflamación en su rodilla

Malas noticias en el Barça. A través de un comunicado médico, el club azulgrana informó que Juan Núñez deberá parar por un contratiempo físico en su rodilla.

El base madrileño volvió a jugar con el cuadro catalán el pasado 6 de septiembre, ante París Basketball, en el primer compromiso de pretemporada del equipo de Joan Peñarroya.

Núñez reapareció después de la intervención de rodilla a la que se tuvo que someter en febrero, tras la disputa de la Copa del Rey. Una artroscopia para tratar una rotura del menisco externo de su rodilla derecha.

Y pese a que Núñez tuvo minutos ante París, tras el partido, el jugador experimentó una inflamación en su rodilla derecha, la misma que fue operada en febrero.

Es por ello que el Barça anunció que el jugador no jugaría ante Girona, y que seguirá un plan de entrenamientos con intensidad progresiva durante los próximos 15 días. Un plazo que, según pudo saber SPORT, ya arrancó este pasado lunes.

Juan Núñez, ante Mario Hezonja en un clásico de la pasada temporada / Valentí Enrich

Es por ello que sobre el 22 de agosto, y viendo su evolución, se decidirá si se debe someter a nuevas pruebas médicas.

El comunicado médico del Barça

Juan Núñez presenta, tras su regreso a la dinámica del equipo, una reacción inflamatoria en la rodilla derecha, intervenida hace seis meses. Por este motivo, se ha decidido darle descanso en el partido amistoso de este viernes contra el Bàsquet Girona.

El base azulgrana seguirá un plan de entrenamientos con intensidad progresiva durante los próximos 15 días y, según su evolución, se decidirá si debe someterse a nuevas pruebas médicas.