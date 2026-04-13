Juan Núñez, el 'fichaje' de final de temporada para el Barça de Pascual: "La gente de mi alrededor me ha ayudado mucho"

Tras disputar en Gran Canaria la Copa del Rey de baloncesto 2025, el menisco externo de la rodilla de Juan Núñez dijo basta. Aterrizado en el Barça el verano anterior como una de las grandes apuestas del conjunto azulgrana para la posición de base, el madrileño ponía punto final a su primera temporada en el Palau a causa de una lesión que volvería a ser un dolor de cabeza meses más tarde.

Núñez estuvo a disposición de Peñarroya para el inicio de la pretemporada, pero tras un amistoso ante París Basketball, algo no fue bien. El dolor volvió a reaparecer, la rodilla se inflamó, y el calvario del director de juego azulgrana con las lesiones volvía a alejarle de las pistas medio año. Quirófanos, intervenciones, rehabilitación, gimnasio, pista, y por suerte, la luz al final del túnel el pasado viernes, día en el que Juan Núñez disputó sus primeros minutos de la temporada.

Así ha regresado Juan Núñez a las pistas

Fueron algo más de cinco minutos en cancha en la derrota del Barça en Mónaco (93-86). Más allá de la asistencia que repartió, lo importante era que el internacional español se encontrase con buenas sensaciones durante y sobre todo, después del partido. Y así fue, ya que 48 horas más tarde, Núñez estaba disputando su primer partido del curso ante su afición, en su casa. El Palau le ovacionó cuando Xavi Pascual le introdujo en pista, y en las dos tandas en las que estuvo sobre el parquet, Núñez anotó cuatro puntos y regaló tres asistencias. Físicamente, se le vio bien, sin ningún rasgo de inactividad en su musculatura. En cuanto a juego, el '17' buscó siempre el mejor pase hacia sus compañeros, ya sea logrando la mejor asistencia en contraataque o bien sacando ventaja en el pick and roll. Además, su aportación ofensiva irá creciendo a medida que mire más el aro.

Juan Núñez, en el partido de Liga Endesa ante Bilbao Basket / Valentí Enrich

Pascual, sin ninguna prisa

Su segunda entrada a cancha fue mejor, tal y como reconoció su entrenador. El de Gavà se frota las manos con un 'fichaje' que apuntalará la dirección de juego de la nave azulgrana ante las ausencias de Nico Laprovittola y Tomas Satoransky. "Intento dejar a Juan (Núñez) tranquilo, que se vaya sintiendo jugador, que se deje ir, no ajetrearlo mucho y ya habrá tiempo para pedirle más. Se tiene que ir sintiendo mejor; la segunda entrada en partido ha sido mejor que la primera, pero vamos poco a poco. Lo intentaremos ayudar y es sumar un activo más. Debe ser el base más puro", comentó Pascual ante los medios tras el partido. No hay ninguna prisa con el jugador, alejado de las pistas prácticamente más de un año, y que debe seguir ganando confianza con las oportunidades que le brinde su técnico.

"Estoy muy contento. Creo que es la primera vez que realmente valoro acabar un partido sin dolor. Muy contento, con ganas, pero a la vez tengo que tener esa calma: estamos en una fase importante de la temporada y hay que ayudar al equipo. Tengo claro lo que Xavi Pascual me pide: que ayude al equipo, que lo organice. Y ahora es cuestión de rodaje, de jugar minutos. Tengo que ser consciente porque a veces quiero hacerlo todo ya y hay que mantener esa calma. Entonces, con el paso de los minutos, creo que irá bien y podré ayudar al equipo", comentó Núñez a SPORT tras la brillante victoria del Barça por 90-61 ante Bilbao Basket.

Juan Núñez terminó con cuatro puntos y tres asistencias en la victoria del Barça ante Bilbao Basket / Valentí Enrich

Núñez y la importancia de la compañía durante la rehabilitación

Un Núñez que repasó con este diario como han sido estos largos meses de espera y rehabilitación, en los que las personas que han rodeado al jugador han sido clave para hacer más llevadera la recuperación. "Ha sido un proceso en el que he tenido gente rodeándome que me ha ayudado mucho y, sobre todo al principio, cuando te dan estas noticias no son fáciles de digerir. Pero creo que lo más importante es hacerlo: operar y rehabilitar. Me ha ayudado mucho tener la mente clara en eso. Ha sido un proceso que no te voy a negar: a nadie le gusta pasar por él, pero lo he vivido con gente a mi alrededor que me ha hecho llevarlo mucho mejor", compartió un Núñez maduro en su discurso, pero que no podía disimular la sonrisa en su rostro.

Además, Núñez se sube a un tren en marcha, como es el del Barça, y comparte el mismo discurso que sus compañeros respecto al encuentro de Euroliga del próximo viernes (20:30h CET) ante el Bayern Múnich, con la presencia en el Play-In en juego. "Para nosotros es una final porque sabemos la importancia del partido. Desde ahora mismo, cuando acaba el partido, ya hemos hablado de ello y el equipo está enchufado. Todos lo sabemos y estamos motivados, la verdad", explicó.

Juan Núñez, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Una gran noticia para el Barça... ¡y para el baloncesto español!

El Barça y el baloncesto español está de enhorabuena con el regreso de Juan Núñez. Uno de los proyectos más prometedores del basket nacional está de vuelta, y con la clara voluntad de dejar atrás cualquier cosa que tenga que ver con las lesiones, el '17' azulgrana ya se centra en poder ser un 'fichaje' para Pascual en este tramo final de la temporada, con los dos últimos títulos del curso en juego.