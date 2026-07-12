Juan Carlos Navarro, otra ‘patata caliente’ en el basket blaugrana

El Barça está realizando una profunda reestructuración del basket y no solo en la pista, dónde actualmente solo cuenta con seis jugadores con contrato tras la llegada del ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua después de haber perdido este verano hasta ocho piezas, en una completa remodelación de la plantilla.

Aunque los cambios profundos que vivirá la sección blaugrana van mucho más allá de la pista. Tan importante como los jugadores que formarán el próximo equipo es tener una estructura deportiva sólida, fiable y que pueda afrontar los cambios con garantías desde los despachos, y que no es poco, ya que ahora mismo todo está completamente en el aire.

La secretaría deportiva la han formado en los últimos años dos nombres propios, el general mánager de la sección, Juan Carlos Navarro, y el director deportivo, Mario Bruno Fernández, que siempre han trabajado de la mano en los últimos años con el enlace de Josep Cubells como directivo responsable de la sección.

Con la marcha de Josep Cubells del basket blaugrana, llegan cambios importantes con el nuevo responsable, Sisco Pujol, al que el aficionado culé todavía no le pone cara ni voz a pesar de llevar algunos meses en el cargo.

Juan Carlos Navarro y Josep Cubells ya son historia en la sección del basket blaugrana / FCB

Sin noticias del directivo responsable, todo el peso de la sección recae en un ejecutivo del club, Xavi O’Callaghan, responsable de las secciones profesionales del Barça, que ahora trabaja mano a mano con Mario Bruno Fernández, hasta ahora la mano derecha de Juan Carlos Navarro para cerrar los fichajes, a la espera de que finalmente el presidente del Baskonia, Josean Querejeta, se avenga a abrir la puerta de salida de Xevi Pujol, al que ya acusa de trabajar para el Barça desde Vitoria.

30 de junio, final de etapa

Tras finalizar la temporada, la figura de la ‘Bomba’ Navarro ha desaparecido del mapa, se le ha perdido el rastro completamente en la sección, consciente que su etapa al frente de la dirección deportiva ha finalizado tras unos años encadenando fracaso tras fracaso a pesar del los intentos de levantar el vuelo del basket blaugrana.

Juan Carlos Navarro deja la sección, que ha tomado de manera interina Mario Bruno Fernández / Valentí Enrich

En su palmarés en los despachos, haciendo tándem con Mario Bruno Fernández, no ha logrado que el Barça levante de nuevo la Euroliga- el más cercano fue en la Final de 2021 ante Anadolu Efes-, y el balance es de dos Ligas y 3 Copas del Rey, aunque sin éxitos en las últimas tres temporadas.

Navarro arrancó su carrera en los despachos en 2018 cuando fue nombrado adjunto de Nacho Rodríguez y posteriormente ocupó el cargo de secretario técnico de la cantera en 2019. Con la rescisión del contrato de Nacho Rodríguez, Laporta tuvo muy claro que el cargo debía recaer en Navarro, que lo asumió en 2021 y hasta ahora.

Contrato de larga duración

Antes de finalizar su etapa como jugador, el club le firmó un contrato por 10 años ,muy bien remunerado -se habla de entre 600.000 y 800.000 euros anuales-, para poder diferirle también parte del dinero que le debía el club de su último contrato como jugador.

Juan Carlos Navarro dejará de estar en el día a día del Barça de basket / JAVI FERRANDIZ

Un contrato al que todavía le queda un año y queda por decidir cómo resolver la salida del jugador, no sólo de la sección sino que incluso podría salir de la entidad, aunque con una condición que ha puesto el todavía director deportivo: cobrar la integridad de su contrato, algo que ahora mismo no parece que el club este dispuesto a complacerle.

Desde el club consideran que Navarro sigue siendo un activo del Barça y no están por la labor de dejarle ir por lo que todavía están tratando de definir el papel que tendrá en la entidad, aunque una cosa parece segura: quedará desligado del día a día de la sección, en un papel más institucional, parecido al que realiza Jordi Trias, el último en incorporarse a la imagen del club y el único que dio la cara tras la final de la Liga Endesa.

Asuntos más importantes por delante

En el Barça consideran más importante resolver el tema del entrenador, que todo apunta a Sekulic si Baskonia no suelta a Galbiati, y también el director deportivo, Xevi Pujol. Con Mario Bruno Fernández a los mandos de manera interina y O’Callaghan aportando su experiencia ejecutiva, la figura de Navarro es ahora mismo secundaria.

Al ex jugador, al que nunca le ha gustado dar la cara ante los medios ni el club ha conseguido forzarlo a que lo haga de manera regular, se siente liberado, a la espera de destino, como mínimo, un año más, a nómina del club que le ha pagado un contrato sustancioso para unos resultados deficientes.