Juan Carlos Navarro cumplirá su contrato y seguirá en el Barça

Está siendo un verano de muchos cambios en el Barça de basket. Una reestructuración en la sección prácticamente completa de arriba a abajo, en la que hasta diez jugadores de la plantilla de la pasada campaña no seguirán, en la que Xavi Pascual, Íñigo Zorzano y Òscar Orellana abandonan el banquillo azulgrana para seguir sus carreras en Dubai, y en la que también hay cambio de sillas en los despachos.

De entrada, cambio en la persona de confianza de Joan Laporta y su Junta Directiva, con la sustitución de Josep Cubells por la llegada de Sisco Pujol. El nuevo directivo responsable ejerce un papel institucional, y todavía no se ha pronunciado de manera pública sobre el cambio de proyecto en el baloncesto azulgrana, en la que supone una de las mayores revoluciones en la casi centenaria historia de la sección.

Sisco Pujol, Joan Laporta y Rafa Yuste, en el palco del Palau Blaugrana / Dani Barbeito

Mario Bruno y O'Callaghan, al frente de la sección

En cuanto a la secretaría técnica, tanto Mario Bruno Fernández, director deportivo, como Xavi O'Callaghan, director de deportes profesionales del club, han sido las dos personas que han llevado la batuta de los diferentes movimientos que se han llevado a cabo en este largo verano. A principios de la próxima semana, Xevi Pujol tomará posesión como nuevo General Manager de la sección, ya que se cumplirán dos meses desde que le comunicó a Baskonia su voluntad de marcharse del conjunto vitoriano.

Allí, no contaban con él, pero todo cambió en el momento en el que trascendió el interés del club catalán en ficharlo. Desde el Barça se hicieron esfuerzos para resolver de manera amistosa su salida, pero tal y como ocurrió con las negociaciones por Paolo Galbiati, Baskonia no puso las cosas sencillas y terminó tensando la cuerda hasta que se rompió. La llegada al Barça de Pujol se llevará a cabo, y está condenada a terminar en los tribunales, pero el club catalán confía en que la Justicia falle a su favor y no haya ningún coste de indemnización.

La situación de Juan Carlos Navarro

El otro nombre que completa la ecuación en los despachos del Barça de basket es el de Juan Carlos Navarro. Leyenda absoluta de la sección, y de largo, el mejor jugador histórico que ha vestido la camiseta azulgrana, los índices de popularidad del de Sant Feliu no pasan por el mejor momento. Navarro es uno de los grandes señalados por la deriva que ha tomado la sección estas últimas temporadas. Son tres campañas sin títulos, un cambio de rumbo fallido del proyecto verano tras verano, y algunas losas de un enorme peso y que costarán de levantar, como fueron la no renovación de Sarunas Jasikevicius al frente del equipo o la apuesta fallida por Willy Hernangómez, en una de las operaciones más ruinosas en la historia de la sección en esa relación calidad-precio.

Juan Carlos Navarro, presenciando un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Navarro ya lleva algún mes ajeno al trabajo de la confección de la plantilla de la próxima temporada. Fernández y O'Callaghan han llevado el peso de las operaciones, mientras que Barça y Navarro han dialogado durante las últimas semanas para ver qué ocurría con su futuro. No hay que olvidar que, antes de que arrancase la temporada 17/18, la última en la que 'Juanki' fue jugador, el club le firmó al de Sant Feliu un contrato de 10 años y que todavía no ha expirado. En 2019, Navarro fue designado secretario técnico del basket formativo azulgrana, y desde abril de 2021, y tras el primer triunfo electoral de Laporta en su segunda etapa al frente del club, ejerce de General Manager sustituyendo a Nacho Rodríguez.

Los planes del Barça con 'La Bomba'

Según pudo saber 'SPORT', el Barça y Juan Carlos Navarro no romperán su vinculación contractual, de manera que 'La Bomba' seguirá ligado al baloncesto azulgrana. Desde el club son conscientes de la envergadura del de Sant Feliu y que es un activo culé, si bien es cierto que ahora mismo su figura no goza del mayor nivel de aceptación. Su imagen es un valor del basket azulgrana, y pese a que el rumbo de la sección estos últimos años no ha sido el correcto, no hay que olvidar lo que supone Navarro para el Barça.

Mario Bruno Fernández, Juan Carlos Navarro y Xavi O'Callaghan, en el palco del Palau / Dani Barbeito

Anuncio inminente

La intención del club pasa por anunciar el futuro y el cargo que ocupará el de Sant Feliu antes de que se oficialice la llegada de Pujol al Palau. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que a inicios de semana ya quedará cerrada la llegada del ejecutivo de Baskonia, en las próximas horas se debería anunciar lo de Navarro. Hay que recordar que Mario Bruno Fernández seguirá ocupando un puesto en la secretaría técnica de la sección, y que trabajará codo a codo con Pujol.