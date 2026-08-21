Josh Nebo vive su primer día de blaugrana

Primer día de blaugrana para Josh Nebo. Una de las nuevas caras del Barça 2026/27 ha asistido este viernes a las instalaciones del club para realizar las pruebas médicas pertinentes, antes del inicio de la pretemporada, prevista para el próximo lunes 24 de agosto.

Nebo tuvo el primer contacto con algunos miembros del staff técnico y se saludó con los nuevos compañeros Darío Brizuela, Joel Parra, Juan Núñez, Agustín Ubal y los jóvenes Mohamed Dabone y Abdo Kone, presentesen las sesiones de entrenamiento voluntarias en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Juan Núñez, que iniciará su tercera temporada como azulgrana, ha hablado de sus sensaciones en declaraciones a los medios del club. "Es una temporada que afronto con mucha ilusión, tanto a nivel individual como grupal. Estoy muy feliz, sano y con ganas de aportar mi granito de arena".

Nebo, pasando las pruebas médicas este viernes / FCB

"Tenemos que hacer un esfuerzo por conocernos todos, que no tenemos mucho tiempo, adaptarnos al entrenador y a los nuevos jugadores y hacer un buen equipo". "Con muchas ganas de conocer al entrenador, de ver el estilo que quiere implantar, que creo que es un tipo de juego rápido, que nos puede beneficiar y con muchas ganas de empezar a trabajar".

Arrancan el lunes

El próximo lunes será el primer día de pretemporada del Barça 2026/27, con la presencia de los recién llegados Tyrese Martin, Justin Robinson y Stanley Umude. La plantilla ha vivido una profunda renovación este verano. Aparte del nuevo entrenador, Aleksander Sekulic y algunos miembros del staff, el equipo cuenta ahora mismo con un total de nueve caras nuevas. Ahora bien, será un inicio con algunas ausencias marcado por la ventana de clasificación de las selecciones europeas para el Mundial de Qatar 2027 y el Eurobasket 2029.

Ubal también pasó la pertinente revisión médica en las instalaciones blaugranas / FCB

La ventana de selecciones

Así pues, Darío Brizuela y Joel Parra con la selección española, Olivier Nkamhoua con Finlandia, Olek Balcerowski con Polonia, Tosan Evboumwan con Gran Bretaña y Umoja Gibson con Bulgaria (ya ha recibido la nacionalidad) no estarán. Kevin Punter, con permiso del club, se incorporará más tarde del lunes 24. Mientras que el entrenador Aleksander Sekulic, que también dirige a la selección eslovena, estará en contacto permanente con los entrenadores asistentes que serán los encargados de dirigir los primeros entrenamientos.

Stage en Encamp

Una pretemporada que, como viene siendo habitual, contará con la tradicional visita a Andorra, para pasar los primeros días de preparación de la Liga Catalana y la Supercopa, ya con el grupo al completo. Los azulgranas se instalarán en el Comú de Encamp desde el miércoles 2 de septiembre por la tarde hasta el domingo 6, momento en que se pondrá punto y final a la estancia con el primer partido amistoso que se disputará ante el Morabanc Andorra (12.30 horas, Esport3) en el Complex Esportiu de Encamp.