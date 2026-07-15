Josh Nebo, el pívot intimidador y atlético que el Barça llevaba tiempo buscando

Hay fichajes que se entienden por el nombre y otros que se explican viendo cinco minutos de vídeo. Josh Nebo pertenece claramente al segundo grupo. No llega al Barça con el cartel de estrella europea, ni con una colección de portadas, pero sí con algo que en el Palau hacía tiempo que se echaba de menos: energía, intimidación y una presencia física constante cerca del aro.

El estadounidense, de 2,06 metros y 27 años, aterriza en Barcelona después de consolidarse como uno de los interiores más duros y fiables del continente. En Maccabi Tel Aviv dejó la sensación de ser ese pívot que cambia partidos sin necesidad de monopolizar balones. Rebotea, protege el aro, corre la pista y finaliza por encima del aro con una facilidad que obliga a las defensas a vivir pendientes de él.

En una Euroliga cada vez más física, Nebo se ha ganado la reputación de especialista en el bloqueo y continuación. Su lectura del 'pick and roll' es sencilla, pero tremendamente eficaz: bloquea duro, se abre el camino hacia el aro y obliga a la ayuda defensiva a decidir entre conceder una bandeja o liberar un tiro exterior.

No es un pívot de espaldas al aro ni un jugador que vaya a construir ataques desde el poste bajo. Su impacto aparece en las segundas jugadas, los rebotes ofensivos y las acciones de máxima intensidad. Es de esos interiores que convierten una posesión aparentemente perdida en dos puntos y una ovación del Palau.

Nebo es una autentica fuerza física que ya demostró después de pasar la revisión médica / FCB

Una pieza importante

El Barça llevaba tiempo buscando un perfil distinto al de sus últimos cincos,alguno de ellos, con mal recuerdo. Más vertical, más atlético y capaz de intimidar sin necesidad de hacer una estadística deslumbrante. Nebo encaja exactamente en esa descripción.

Su mejor virtud quizá sea la más difícil de encontrar en el mercado europeo: la capacidad de jugar por encima del aro durante 25 minutos con la misma intensidad. Corre como un ala-pívot, cambia en defensa con solvencia y tiene piernas para sostener partidos de ritmo alto, un aspecto cada vez más importante en la Euroliga moderna.

Un carácter competitivo

En Israel se ganó fama de jugador fiable en noches grandes. No necesita veinte tiros para sentirse importante y rara vez desaparece del partido. Ese carácter competitivo, unido a una ética de trabajo muy valorada por sus entrenadores, ha pesado tanto como sus números en la apuesta azulgrana.

Nebo ha sido un jugador clave en el Armani Milán para conseguir un triplete esta temporada / ARMANI

El Barça no ha fichado un nombre mediático. Ha fichado un problema para los rivales. Un pívot que castiga el rebote ofensivo, que obliga a mirar constantemente hacia el aro y que puede cambiar la energía de un encuentro con un tapón o un mate en transición.

El reto del Palau

Ahora llega la parte más difícil: convertir todo ese impacto físico en regularidad en un club donde cada derrota se analiza con lupa. El Palau exige ganar, competir y dominar la pintura en las noches grandes de Euroliga.

Si Nebo consigue trasladar a Barcelona la intensidad que mostró en Tel Aviv y Armani Milan, el Barça habrá encontrado algo más que un pívot titular. Habrá encontrado el ancla defensiva y el generador de energía que necesitaba para volver a sentirse temible cerca del aro.

Y eso, en la Euroliga actual, vale casi tanto como fichar a una estrella.