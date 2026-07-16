Josh Nebo, el 'perfil Boni Ndong' que buscaba el Barça... ¡desde hace 14 años!

Las estadísticas juegan un papel fundamental en el llamado baloncesto moderno, pero todos los expertos llaman siempre la atención sobre los llamados 'intangibles'. Uno de los que más ha utilizado esa expresión es 'Pepu' Hernández, el entrenador que llevó a España al primero de sus dos oros universales en 2006.

El mejor ejemplo de ello es Walter Tavares, el 'gigante' que lleva nueve años liderando la defensa del Madrid. El caboverdiano acabó la Liga Endesa con 6,4 rebotes de media, por detrás de Tryggvi Hlinason (6,8), de Luka Bozic (6,6) y de Ethan Happ (6,5), pero nadie duda de que es el mejor defensor de la competición por esa capacidad innata para mediatizar el juego de los rivales.

Sus 2,2 tapones, sus 221 centímetros de altura, sus inacabables brazos y su prodigiosa elasticidad para alguien tan grande han permitido al cuadro blanco en la última década atacar la línea de pase y arriesgar en las ayudas. El motivo es que, si fallaba ese intento de recuperar la bola, detrás está desde 2017 un auténtico intimidador, el 'rey' de los 'intangibles'.

'Edy' Tavares, intimidación con mayúsculas / EFE

El Barça lleva tres lustros buscando ese tipo de jugador y los resultados han sido realmente lamentables, con una sucesión de fichajes sin solución de continuidad, cuyo rendimiento no ha alcanzado ni por asomo al último ejemplo de tronío, Boniface Ndong. El senegalés llegó de Unicaja en 2009 y se ganó la admiración del Palau en los tres siguientes cursos.

Con 21 partidos de experiencia en la NBA (Clippers), el mediático y carismático 'Boni' (2,13 metros) se convirtió en un jugador clave para Xavi Pascual hacia la conquista de la Euroliga en 2010 por su versatilidad, su buen tiro desde cuatro-cinco metros y una envergadura prodigiosa que le permitía intimidar a sus rivales en la 'pintura' y colocar tapones espectaculares.

Nathan Jaway, Samardo Samuels y Kevin Séraphin no dejaron un gran recuerdo / JOAN MONFORT / JOSEP MARIA AROLAS / DAVID RAMÍREZ

Desde su marcha se han sucedido los experimentos con este tipo de jugadores, pero ninguno cuajó. Ni el afamado Kevin Séraphin, ni Shane Lawal, ni Nathan Jawai, ni Joey Dorsey, ni Samardo Samuels. Sí estuvo bien Brandon Davies salvo el grave lunar de su última campaña, aunque era mucho más ofensivo que defensivo. Y en el poco tiempo que tuvo, quizá yambién cumplió Jalen Reynolds.

La llegada de Josh Nebo debe servir para mitigar en parte ese hándicap que tanto ha hecho sufrir al Barça contra equipos muy físicos, como el AS Monaco, el Fenerbahçe, el Valencia Basket, el propio Real Madrid o incluso el ASVEL, que llegó a ganar a los azulgranas siendo colistas. El de Houston (28 años, 2,06 metros y 113 kilos de peso) no engaña a nadie. Es puro físico.

Josh Nebo ya ejerce de culé / FCB

Con el conocido lastre de los tiros libres (66,6% en sus cinco cursos en la Euroliga y 66,3% en la pasada en Milán), el interior atrapó 5,5 rebotes por partido (12º de la competición pese a no llegar a 22 minutos) y colocó 0,8 'gorros' por jornada (10º). Su talento físico le permite cubrir las espaldas a sus compañeros con las ayudas y aumentar el nivel defensivo del grupo.

No ha metido jamás un triple en Euroliga (falló uno en el Zalgiris, otro en el Maccabi y otro en el Olimpia Milano). De todos modos, el Barça no lo necesita ahí. Aleksander Sekulic y Xevi Pujol lo valoran para dar empaque a la ''pintura' y para cerrar la autopista de los últimos años, aunque los artífices de su llegada no son ellos. Un gran fichaje... si está bien acompañado.