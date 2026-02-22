Jordi Trias valora la actuación del Barça en la Copa: "Me gustaría hablar del arbitraje"

Jordi Trias habló en los medios de comunicación del club para valorar la actuación del Barça en la Copa del Rey. El conjunto de Xavi Pascual cayó en las semifinales ante el Baskonia tras un pésimo último cuarto, en el que acusaron en exceso el cansancio y la falta de energía. Los culés llegaron a tener el partido en su mano antes de los últimos minutos.

"Ahora estamos lógicamente dolidos. Veníamos con mucha ilusión. Es cierto que no llegábamos en las mejores condiciones físicas, hay muchos jugadores que han hecho un sobreesfuerzo para estar, el cual agradecemos muchísimo y también a los servicios médicos que han estado desde el principio intentando recuperar jugadores para que pudieran llegar", inició Trias.

El Barça llegó muy justo a la cita en el Roig Arena, ya que tenía a Kevin Punter, Tomas Satoransky y Jan Vesely en la enfermería, pero hicieron el esfuerzo de estar en uno de los fines de semana más especiales de la temporada. Su presencia en pista fue fundamental para que se ganaran los cuartos de final contra UCAM Murcia, pero el Baskonia de Galbiati fue un obstáculo demasiado duro.

"Físicamente se ha notado que nos faltaba algo, y creo que eso ha sido muy importante. Pero bueno, tenemos la suerte de jugar dentro de nada en Bolonia, despejar la cabeza, y saber que quedan las dos competiciones más importantes. A partir de aquí, también me gustaría hacer un inciso con el tema del arbitraje, que hace un tiempo que no estamos del todo contentos con ellos", matizó.

Xavi Pascual, durante la Copa del Rey / Paco Calabuig

"En la ACB, hasta hace poco, éramos el equipo que menos tiros libres lanzaba, y en Copa creo que no han estado del todo bien con nosotros. Por poner un ejemplo, entramos en bonus en el minuto tres del último cuarto con cinco faltas y el Baskonia no llevaba ninguna. Creo que eso nos condicionó mucho a la hora de afrontar los minutos finales".

El Barça todavía está vivo en Liga Endesa y Euroliga. El conjunto azulgrana está bien posicionado en ambas competiciones, aunque dos derrotas consecutivas son letales en la clasificación, sobre todo en Europa. Los dos próximos partidos del Barça serán en Italia: primero en la pista de la Virtus Bolonia y después en la de Olimpia Milano. Eso sí, en semanas distintas.

"Para acabar, agradecer a la afición que vino a Valencia, que fue mucha, y que sigan confiando en el equipo, en Xavi Pascual y los demás. Hemos mejorado mucho en los últimos tiempos y hay motivos para tener confianza en este equipo. Seguro que iremos a buen puerto y competiremos hasta el final", finalizó Trias, que quiso comunicarse con la afición.