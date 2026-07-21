Jordi Trias y la urgencia de que el Barça gane títulos: "Es más importante que nunca"

El Barça ya conoce a su primer rival en la lucha por volver a levantar una Supercopa Endesa una década después. Será el Valencia Basket, que al igual que el proyecto azulgrana, presentará un equipo renovado y plagado de caras nuevas, con el objetivo de intentar tener un curso igual de exitoso que el anterior. Tras la ausencia de la pasada temporada, el conjunto catalán regresa al primer campeonato ACB del curso reeditando la última final de la Liga Endesa.

La otra semifinal la disputará el vigente campeón de Copa, un Baskonia que se medirá al anfitrión, el Asisa Joventut. Los verdinegros guardan un grato recuerdo del último precedente ante los vitorianos: les eliminaron en los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa, asaltando el Buesa Arena en el tercer y definitivo asalto de la eliminatoria. La ACB confirmará en los próximos días los horarios de un torneo que se disputará en el Olímpic de Badalona el 19 y 20 de mayo.

El Barça estuvo representado por Jordi Trias en un acto que tuvo lugar en el Museu de Badalona. Miembro de la estructura de la sección desde el pasado mes de octubre, el exjugador azulgrana valoró la suerte que había tenido el equipo en el sorteo, pronunciando un mensaje ambicioso tras conocerse que se verán las caras ante el cuadro taronja.

Valencia Basket y Barça vuelven a verse las caras en el inicio de temporada / Valentí Enrich

Las palabras de Jordi Trias

"Es bueno para nosotros, un reto y una venganza deportiva. Valencia Basket hizo una final de ACB increíble, pero ahora nos estamos reforzando, estamos haciendo bien las cosas y es un cruce que nos gusta a todos", comentó Trias.

El Barça está llevando a cabo un verano de reconstrucción, con el cambio de hasta nueve jugadores y el del entrenador. Aleksander Sekulic dirigirá un renovado proyecto azulgrana que aspira a terminar con una década de sequía en el campeonato con el que arranca la temporada en el baloncesto nacional. "La Supercopa es un torneo de verano, pero para nosotros es muy importante. Llevamos tiempo sin ganarla y con el cambio de proyecto pienso que estamos haciendo las cosas muy bien y miraremos de ganar el primer título ante equipos que tienen mucho nivel. Pero nosotros también lo tenemos y vamos a intentar ganar un título que para nosotros, ahora, es más importante que nunca", pronunció Trias.

Jordi Trias estuvo presente en el sorteo de la Supercopa Endesa / ACB Photo - David Grau

El miembro de la estructura también quiso mandar un mensaje a la afición, en un verano en el que están llegando caras no tan conocidas para el gran público. Trias admitió que todavía hay trabajo por hacer, pero también mostró su convencimiento de que en la próxima campaña habrá alegrías.

Mensaje a la afición

"La afición azulgrana tiene que estar contenta, estamos ante un cambio de proyecto. Se está trabajando mucho para hacer un proyecto ilusionante, todavía quedan cerrar algunas piezas y nuestra intención es volver a ganar, pero haciendo un juego atractivo y este aspecto es algo que estamos teniendo en cuenta en la confección del equipo".

Jordi Trias, junto a Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández / FC BARCELONA

A lo largo de esta semana, el Barça anunciará los fichajes de Olek Balcerowski y Tyrese Martin, así como la contratación de Sekulic como nuevo entrenador. Su presentación como técnico del equipo se llevará a cabo más adelante, con el verano más avanzado. Por lo tanto, quedará únicamente por cerrar al pívot titular, el último gran esfuerzo que debe llevar a cabo la secretaría para armar un Barça 26/27 de garantías.