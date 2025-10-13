Jordi Trias se incorpora al Barça de basket

El Barça ha hecho oficial a través de su página web la incorporación de Jordi Trias tanto en el área deportiva como institucional. A sus 44 años, el catalán regresa a casa, después de haber sido pívot del club durante seis temporadas. Trias ya estuvo en el Palau Blaugrana en la derrota del equipo frente al Hiopos Lleida.

"Estoy aquí, sobre todo, para apoyar el área deportiva, así como en la parcela más institucional. Siempre me he considerado un hombre de Club, antes como jugador, ahora como trabajador y cualquier cosa que se requiera de mí, me encontrarán preparado", comentó el nuevo directivo blaugrana a través de la página web del club.

Jordi Trias fue el MVP de la edición de 2007, en la que el Barça se llevó el trofeo en Málaga / EFE

Fue en el año 2017 cuando Trias se desvinculó totalmente del Barça. Fue en las filas del Barça B, ayudando a los más jóvenes a impulsar sus carreras. "A pesar de no estar dentro, siempre lo he sentido muy mío y representa una ilusión muy grande y estoy muy agradecido por la confianza", reconoció.

Durante su carrera como jugador, estuvo en cuatro de los cinco equipos catalanes que actualmente están en Liga Endesa (Barça, Joventut, Manresa y Girona). Concretamente, con el Barça ganó una liga ACB (2009), dos Copas del Rey (2007 y 2010), dos Supercopas de España (2004 y 2009) y una Euroliga (2010).

Se trata de un refuerzo para la estructura de baloncesto. Apoyará, tanto en la parte deportiva como en el institucional. Hará una función transversal. Necesitamos personas como Jordi, porque el baloncesto azulgrana tiene muchos retos por delante y seguro que nos ayudará. Además, Trias es una persona que conoce perfectamente el Club, fue uno de los héroes del 2010 y, por tanto, será como volver a casa”, dijo el máximo responsable del Barça, Josep Cubells.