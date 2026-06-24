BALONCESTO
Jordi Trias dibuja el 'nuevo Barça': "Queremos hacer un juego muy rápido y físico, reflejarnos en Valencia"
El miembro de la estructura deportiva azulgrana felicitó al nuevo campeón de la ACB y avanzó las líneas maestras del Barça 2026-27
El Barça cerró la temporada de la peor manera posible. El conjunto azulgrana cayó este miércoles ante el Valencia Basket en el Palau Blaugrana (84-108) y cedió la final de la Liga Endesa por 1-3, confirmando la superioridad del equipo taronja en el baloncesto español.
El equipo dirigido por Pedro Martínez impuso su ritmo, su físico y una identidad muy reconocible para conquistar el segundo título liguero de su historia, liderado por un espectacular Jean Montero, elegido MVP de la final.
Tras la derrota, Jordi Trias, miembro de la estructura de la sección de baloncesto del Barça, asumió la superioridad del rival y avanzó algunas de las claves del proyecto que ya se está construyendo de cara a la próxima temporada en declaraciones a 'Esport 3'.
"Sensaciones malas. Nos ha costado competir. Hay que felicitar a Valencia que han sido mejores, más físicos y nos ha costado igualar su ritmo", admitió.
El exjugador azulgrana dejó claro que la planificación del próximo curso está en marcha y que la búsqueda del nuevo técnico es una prioridad: "Estamos trabajando para la próxima temporada, ya lo estamos haciendo. Trabajamos en un entrenador que encaje las piezas que tendremos".
Pero, además, Trias dibujó el modelo de equipo que pretende construir el club, tomando precisamente como referencia al flamante campeón. "Queremos hacer un juego muy rápido y físico, reflejarnos en Valencia, es lo que nos gusta", señaló.
Una declaración significativa que evidencia la voluntad de transformar profundamente una plantilla que ha acusado el paso del tiempo en los momentos decisivos de la campaña. "Al final de temporada hemos llegado mejor pero tenemos en cuenta la edad y el año que viene el equipo será más joven", explicó.
El dirigente azulgrana también avanzó que habrá una importante reestructuración, aunque sin hablar de una revolución total: "Renovación absoluta no, pero habrá cambios. Hay jugadores que han dado mucho por el Barça, estamos contentos con ellos pero la edad pasa para todo el mundo".
Las palabras de Trias dibujan un punto de inflexión en el proyecto azulgrana. Después de una temporada sin títulos y de una final en la que el Valencia Basket ha impuesto un modelo basado en la intensidad, la velocidad y el físico, el Barça asume que necesita reinventarse para volver a competir al máximo nivel.
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