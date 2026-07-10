Joel Parra renueva con el Barça hasta 2030

Joel Parra seguirá siendo culé. El alero catalán continuará en el proyecto blaugrana, en una negociación 'exprés' tras el interés de algunos equipos como Valencia Basket o Fenerbahçe, dispuestos a pagar su cláusula de rescisión. Una buena noticia para la institución y para la afición, que está atravesando momentos difíciles en este mercado veraniego.

"El Barça de baloncesto y el jugador Joel Parra han llegado a un acuerdo para la renovación del alero catalán hasta el 30 de junio de 2030. El '44' azulgrana llegó al Club hace tres temporadas con un vínculo hasta el 2027, con una ampliación el pasado verano hasta el 2028. continuará 4 temporadas más, convirtiéndose, aún más, en uno de los pilares fundamentales del proyecto, por su importancia en la pista y la ascendencia fuera de ella", inicia el comunicado.

"En las tres temporadas vistiendo de azulgrana, Parra se ha convertido en una pieza clave para todos los entrenadores, aportando una intensidad y conexión únicas con el público del Palau, además de ser un jugador muy versátil, capaz de jugar desde el palo bajo o penetrar desde el perímetro y con amenaza exterior, un buen físico y una gran capacidad para capturar".

Tal como asegura el comunicado, Joel Parra se ha convertido en un jugador primordial para el proyecto. Es uno de los líderes del vestuario a sus 26 años y que, con las salidas de Nico Laprovittola y Tomas Satoransky, apunta a ser capitán. El club blaugrana no contemplaba ninguna posibilidad de que el catalán abandonase la ciudad y es por eso que ha actuado con gran rapidez.

Joel Parra, en un partido / EFE

"En la última temporada 2025/26, ha registrado una media de 8,5 puntos, 4,2 rebotes y 11,1 de valoración en la competición doméstica, consiguiendo su récord histórico de puntos (24) y de valoración (34) ante el Morabanc Andorra. Mientras que en la Euroliga, los números han sido de 5,6 puntos, 3,4 rebotes y 6,8 de valoración, mejorando sus cifras respecto a las dos primeras temporadas en la máxima competición continental".

Noticias relacionadas

"Hasta el momento, Parra ha disputado un total de 223 partidos vistiendo los colores del Barça, 112 en la Liga Endesa, 97 en la Euroliga, 6 en la Copa del Rey, 1 en la Supercopa de España y 7 en la Liga Catalana".