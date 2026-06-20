Joel Parra: "Es la primera vez que veo tan mentalizado al equipo de poder ganar el título"

Joel Parra está disputando sus primeras finales de la Liga Endesa. En su etapa en el Barça, en la que en este 2026 cumple su tercera campaña de azulgrana, las ha vivido de todos los colores: momentos más complicados que otros, metamorfosis a nivel individual acompañadas por un notable cambio físico, y la consolidación como uno de los mejores aleros del baloncesto nacional.

Tras el primer punto de la final ante Valencia Basket, esta tarde (20h CEST), Parra y el Barça afrontan el segundo duelo de la serie, con la gran esperanza de lograr un segundo tanto que dejaría la Liga Endesa prácticamente a tocar. Pero el objetivo de ganar la ACB todavía queda lejos, y más ante la batalla que se anticipa de nuevo en el Roig Arena, frente a un cuadro taronja herido por haber tropezado en el primer asalto y haber perdido el factor pista. Es un partido con muchas cosas en juego para ambos equipos, y antes de una nueva 'guerra', Parra atiende en Valencia a SPORT para compartir sus reflexiones sobre estas finales de Liga Endesa.

Joel Parra, durante el primer partido de la final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket / ACB Photo - David Grau

112-113 en el primer asalto. Qué manera de empezar la final...

Estamos muy contentos con ese primer punto de la eliminatoria. Un equipo como Valencia, que juega tantas posesiones, es normal que haya tantos puntos en el marcador, pero creo que una de las claves para ganar esta final es intentar reducir los puntos. Sabemos que a Valencia, si quieres jugar a ver quién mete más puntos, sueles perder más que ganar. Era muy importante rascar el primer punto de la eliminatoria aquí en Valencia, pero analizando el vídeo, hay que minimizar esos puntos de algunas canastas fáciles, que ellos, al final, con ese ritmo tan alocado, te hacen que pierdas un poco la concentración o el plan de partido. Es lo que intentaremos esta noche.

El equipo logró reaccionar a un primer cuarto en el que tan solo anotó 13 puntos...

Sí, dentro del ritmo que tiene el Valencia, una cosa positiva o negativa, depende del equipo, que es que te ves diez arriba o diez abajo, y con un partido de tantas posesiones, es un mundo. El equipo supo mantenerse fuerte, unido sobre todo en esos momentos difíciles, y sabíamos que al final era un partido muy largo, como serán todos los partidos de esta serie. Creo que no tienes que estar ni muy arriba cuando te ves arriba en el marcador, ni muy hundido cuando te ves abajo. El equipo supo ir creciendo, estar unido, y llegar al final a los minutos importantes ajustados, y nos salió cara.

Joel Parra, jugador del Barça / ACB Photo - David Grau

Y luego, en el resto de cuartos y en la prórroga, 100 puntos anotados...

Nos dijo Xavi (Pascual) que de todos los triples que metimos, 14 fueron a través de la asistencia, entonces eso habla muy bien de cómo compartimos el balón. Tenemos que seguir haciendo eso, porque al final ellos, con la defensa que hacen, si jugamos a través del pase, pues hay muchas situaciones donde les podemos hacer daño. Pero ya te digo, al final, meter 19 triples, no todos los días pasa, ojalá, está claro, pero bueno, tenemos que estar contentos por la victoria y nada más, hay que corregir los errores que hicimos.

Si jugamos a través del pase, pues hay muchas situaciones donde les podemos hacer daño Joel Parra — Jugador del Barça de basket

Los últimos puntos del equipo son con un 2+1 tuyo espectacular. ¿Cómo fue aquella acción?

Recuerdo que 'Lapro' intenta atacar, se resbala, tenemos un poco de fortuna que la pasa y la acaba recogiendo 'Toko'. Yo me veo en la esquina saltando de que estoy solo, pero Toko sabe jugar bien y jugamos un bloqueo directo más, y luego cuando veo que 'Lapro' le pasa el balón a Toko, tenía clarísimo que yo iba a cortar, ya no solamente si me la pasaba, sino también por un posible fallo e intentar coger el rebote. Toko me encuentra ahí, y el 2+1, pues bueno, sabía que era una canasta muy importante también ahí, la celebración de después.

¿Estáis en el mejor momento de la temporada a nivel mental?

Sí, me atrevería a decirte, y sé que saldrá en todos los sitios, pero creo que es la primera vez que veo al vestuario muy mentalizado de que tenemos una gran oportunidad y que podemos ganar este título en los tres años que llevo aquí en el club. Estamos muy unidos en los buenos momentos, en los malos, y se está demostrando durante toda la temporada, sobre todo en estos play-offs, que el equipo está unido pase lo que pase.

Es la primera vez que veo al vestuario muy mentalizado de que tenemos una gran oportunidad y que podemos ganar este título en los tres años que llevo aquí en el club Joel Parra — Jugador del Barça de basket

¿Cómo te imaginas el segundo partido de la final?

Bastante parecido, al final Valencia tiene una filosofía de juego que es siempre la misma. Supongo que habrá cambios, como los dos equipos haremos, pero en el primero estuvimos muy conscientes de que no nos hiciesen daño en el rebote de ataque, creo que fue el primer cuarto que nos cogieron dos o tres rebotes, pero luego el equipo lo supo controlar muy bien. Ellos juegan a un ritmo tan alocado, que hace que te pierdas tú también un poco, y te aceleres y pierdas ese momento de calma, que es lo que nos gusta a nosotros jugar. También situaciones de uno contra uno que nos hicieron daño. Si podemos reducir esos despistes de desconcentración, o esos unos contra unos, creo que el marcador será más bajo y eso nos llevará más a nuestro favor.

Joel Parra celebró con sus compañeros el 2+1 de manera muy efusiva / ACB Photo - David Grau

¿Cómo explicas la gran actuación de Laprovittola en el primer partido?

No han sido años fáciles para 'Lapro', primero con la lesión de rodilla y luego este año que le ha costado entrar en dinámica, lesión tras lesión. Estamos muy contentos por él, yo con él tengo una muy buena amistad porque coincidimos en la Penya, sobre todo yo cuando era más pequeño, tenía 17-18 años, no era ni primer equipo aún. Tener a un jugador así como es 'Lapro' en el equipo es una bendición, porque al final hace mejor al equipo y también hace mejor a sus compañeros, ya no solamente para generar para él, sino para el equipo, que al final atrae muchas defensas y en ese sentido es increíble tenerlo.

Tener a un jugador así como es 'Lapro' en el equipo es una bendición, porque al final hace mejor al equipo y también hace mejor a sus compañeros Joel Parra — Jugador del Barça de basket

A Clyburn no le tembló el pulso cuando más quemaba el balón...

Es otro privilegio tener a un jugador como Will, es un superclase. Dentro del equipo tenemos jugadores con mucha experiencia, muchos partidos Euroliga. En esos momentos de tensión te dan esa tranquilidad, esa pausa... Will tuvo tres triples liberados que los falló y luego el equipo sigue confiando en él porque sabemos claramente cuáles son nuestros líderes ofensivos, y en ese sentido muy contentos porque al final metió tres triples importantísimos.

Es la primera final ACB que estás disputando, quiero saber a nivel personal cómo lo estás llevando estos días, ¿cambia algo?

Como un partido más cada día, sabiendo que tendrás tus momentos altibajos, pero al final es intentar ayudar al equipo lo máximo a ganar y lo estoy viviendo con normalidad, ya te digo, teniendo la presión de que es jugar una final. Pero contento de estar aquí porque al final es uno de los motivos por el que quise estar aquí en un club como el Barça. También disfrutándola, disfrutando de mi primera final de ACB, pero ya te digo, consciente de la importancia, pero sobre todo intentando ayudar al equipo al máximo en todo lo que sea.

Joel Parra, en la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket / ACB Photo - José Manuel Casares

¿Qué mensaje le mandas a la afición de cara al segundo partido?

Sabemos que el Roig con tanta gente es complicado que se la escuche, pero animarles a que vengan. Seguro que será un partidazo ya sea victoria o derrota, seguro que nosotros nos dejaremos la piel para sacar otro punto en la eliminatoria sabiendo que será complicado, que será otro partido muy diferente. Y los que no puedan venir los esperamos en el Palau el lunes con toda la fuerza y todo lo que tengan porque será vital para nosotros.